Togo: encore une nouvelle mesure pour réduire la consommation de drogues

Le comité national anti-drogue du Togo a pris de nouvelles mesures pour faire face à la préoccupation croissante liée à la consommation de drogues, en particulier chez les jeunes. Une nouvelle initiative, baptisée « Togo sans drogue », a été lancé ce mardi dans le but de réduire la consommation de substances illicites dans le pays.

Au cours de la période allant de juillet 2022 à juin 2023, les autorités togolaises ont saisi une quantité impressionnante de 150 tonnes de différentes drogues, dont la cocaïne, le crack, l’éphédrine, la méthamphétamine et le cannabis. Pour faire face à cette situation inquiétante, le comité anti-drogue a lancé une initiative intitulée « Togo sans drogue » ce mardi.

L’un des éléments les plus préoccupants de la situation est la montée en flèche de la consommation de Tramadol, un médicament antidouleur. Bien que classé officiellement comme un opioïde « faible », le Tramadol a engendré des ravages considérables au Togo et a conduit à des problèmes de dépendance alarmants.

L’objectif global de la campagne est de réduire la consommation de drogues chez les jeunes et de soutenir les personnes dépendantes pour qu’elles puissent se libérer de l’emprise de ces substances. En sensibilisant la population et en offrant des ressources pour aider à la désintoxication et à la réhabilitation, les autorités espèrent faire une différence significative dans la lutte contre le fléau de la drogue.