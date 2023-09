Togo: Dr Kangni Ekoué nommé président de la commission médicale et de lutte contre le dopage du CNO

-Publicité-

Au Togo, Dr Ekoué-Kouvahey Kangni Atanyigan a été nommé président de la Commission Médicale et de Lutte contre le Dopage, au sein du Comité National Olympique (CNO).

Le Comité National Olympique (CNO) du Togo a porté son choix sur le médecin Ekoué-Kouvahey Kangni Atanyigan pour diriger la Commission Médicale et de Lutte contre le Dopage. Une nomination qui témoigne de l’engagement du CNO en faveur de l’amélioration de la médecine sportive dans le pays.

Titulaire d’un doctorat en médecine, Ekoué-Kouvahey Kangni Atanyigan, est un professionnel chevronné du domaine médical. Il a déjà occupé le poste de médecin en chef de la délégation olympique togolaise lors des 5èmes Jeux de la Solidarité Islamique qui se sont tenus à Konya, en Turquie.

Dans ses premières déclarations en tant que président de la commission, le Dr. Ekoué-Kouvahey Kangni Atanyigan a souligné les défis actuels de la médecine sportive au Togo. « La médecine sportive au Togo présente encore plusieurs défis à relever (…). L’espoir d’atteindre les quatre objectifs de la médecine sportive que sont la prévention, le traitement, la recherche et l’orientation, est réel. Le développement de la médecine sportive permet une meilleure performance des athlètes, conditionne les succès et assure le bien-être quotidien des sportifs. », a-t-il déclaré.

La nomination du Dr. Kangni Ekoué intervient dans un contexte où la médecine sportive joue un rôle de plus en plus crucial pour le succès des athlètes et pour la promotion du sport au niveau national. Son expérience médicale et son engagement envers l’amélioration des normes médicales dans le sport font de lui un choix prometteur pour ce rôle clé au sein du CNO-TOGO.

