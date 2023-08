Togo: des coups de feu entendus à Tchekpo à cause d’un litige foncier

Dans la nuit du 27 août 2023, la résidence du Coordinateur du Mouvement Martin Luther King, située dans la commune de Yoto 2 à Tchekpo, a été le théâtre d’une attaque armée perpétrée par un groupe d’individus armés. L’incident, apparemment lié à un litige foncier, a fait une victime blessée, qui a été immédiatement évacuée à l’hôpital de Tsévié.

Le Mouvement Martin Luther King, dans un communiqué rendu public ce mercredi, a fait part d’un événement malheureux survenu dans la maison du coordinateur du mouvement MMLK, située dans le canton de Tchekpo, commune de Yoto 2. Il s’agit d’une attaque liée à un litige foncier qui dure depuis des années, et malgré les nombreux efforts des autorités et des institutions de l’État pour le résoudre, aucune solution favorable n’a été trouvée jusqu’à présent.

« La situation foncière de Tchekpo a atteint le point de non-retour avec cette tentative d’agression et d’assassinat perpétrée au domicile de notre point focal et il urge qu’une solution définitive et durable y soit impérativement trouvée« , peut-on lire dans le communiqué rendu public.

Le Mouvement Martin Luther King dans son communiqué, déplore ce degré de violence et de barbarie et demande que les auteurs de cette tentative d’agression et d’assassinat soient poursuivis et traduits devant les instances judiciaires. De plus, le MMLK demande que les responsables sécuritaires et judiciaires en charge de cette affaire, notamment le CB de la localité ainsi que certains juges des tribunaux de Vogan et de Tabligbo, soient interpellés pour avoir laissé la situation se dégrader jusqu’à cette tentative d’agression.