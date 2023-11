Togo: démantèlement d’un réseau de cambrioleurs

- Publicité-

Deux individus ont été interpellés par la Direction centrale de la police judiciaire du Togo. Ils appartiennent à un vaste réseau de 6 personnes qui opère à Lomé, la capitale du pays. Trois membres de ce réseau sont prisonniers, pensionnaires de la Prison civile de Lomé. Quant au dernier, il est en fuite.

Dans la nuit du 12 au 13 avril 2023, le nommé D. Kodjo alias Beau-Gars a été interpellé dans la zone portuaire. Il transportait sur sa moto un coffre-fort volé contenant une forte somme d’argent, ainsi que des documents personnels de la victime. Au moment de son arrestation, il était avec 3 autres individus qui, eux, avaient réussi à prendre la fuite. Quelques mois plus tard, deux autres membres du réseau, les nommés S. Adjéoda et A. Kodjo, ont été aussi interpellés et déférés pour vol aggravé et groupement de malfaiteurs.

À la suite d’un nouveau cambriolage dans la nuit du 25 au 26 septembre 2023, la DCPJ a accentué les recherches. Elles ont permis de mettre la main sur les nommés A. Dodzi et A. Abalo Abass. Un autre suspect, surnommé Barbu, a réussi à prendre la fuite. Les enquêtes ont révélé que ce dernier cambriolage a été pensé et planifié par trois détenus de la Prison civile de Lomé : les nommés S. Adjéoda, A. Kodjo et D. Kodjo alias Beau Gars. C’est ce dernier qui avait été retrouvé en possession du coffre-fort en avril dernier.

Extraits de la prison et confrontés aux éléments de preuve, les trois détenus ont reconnu qu’ils sont les auteurs du premier cambriolage, celui du mois d’avril, et les cerveaux du second. Pour ce dernier, ils ont fourni les informations au surnommé Barbu, et l’ont ensuite mis en contact avec les nommés A. Dodzi et A. Abalo Abass.