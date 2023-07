Togo: décès de Handel Lawson Placca, ancien capitaine des Eperviers

-Publicité-

L’ex-international Handel Lawson Placca, ancien capitaine des Eperviers du Togo, s’est éteint dans la journée de ce mercredi 12 juillet. La triste nouvelle a été confirmée par ses proches, puis relayée par le confrère Justin Anani.

Coup dur pour le monde du football togolais. Handel Lawson Placca, l’ancien capitaine des Eperviers du Togo n’est plus. Considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération, l’ancien défenseur de l’Entente II de Lomé et de l’Etoile Filante de Lomé, a joué un rôle clé au sein de la sélection nationale togolaise dans les années 80. Son leadership en tant qu’ancien capitaine des Eperviers a marqué l’histoire du football togolais.

Selon les informations fournies par Justin Anani, la santé de Handel Lawson Placca se détériorait progressivement, soulevant des interrogations sur les soins appropriés dont il a pu bénéficier. Cette triste disparition soulève également la question du soutien apporté aux vaillants serviteurs du pays, qui quittent ce monde dans le dénuement total. Une réalité déplorable qui suscite l’émotion et la réflexion.

- Publicité-

Le football togolais pleure ainsi un capitaine émérite, mais son héritage continuera de briller à travers les exploits des générations futures qui se lèveront pour porter fièrement les couleurs de notre nation. Puissent sa famille, ses amis et la communauté sportive togolaise trouver le réconfort nécessaire dans ces moments difficiles.

Articles similaires