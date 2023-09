Togo: de nouvelles mesures pour remédier à la nuisance sonore dans les lieux de culte

Le Directeur des Cultes au Togo, Bédiani Belei, a récemment annoncé une série de mesures visant à résoudre les problèmes de nuisance sonore et de pollution sonore qui se sont accumulés dans les lieux de culte du pays. Selon un communiqué publié le 9 septembre 2023, ces mesures insistent sur le respect strict des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne le bruit excessif.

Désormais, les responsables des lieux de culte sont tenus de respecter rigoureusement les niveaux de bruit autorisés par la réglementation. Les cloches, haut-parleurs et autres instruments utilisés pendant les cérémonies religieuses ne doivent pas dépasser les 60 décibels pendant la journée et les 50 décibels la nuit. Tout manquement à ces dispositions expose les responsables des lieux de culte à des sanctions, y compris des amendes et des fermetures administratives.

Le communiqué précise également les jours officiels de culte, les dimanches pour les confessions chrétiennes et les vendredis pour les confessions musulmanes. Les célébrations en semaine sont interdites, et les prêches ambulants qui perturbent les quartiers et les rues doivent obtenir une autorisation préalable. Les appels du muezzin ne sont désormais autorisés que dans les grandes mosquées de quartier, et les veillées de prières funéraires dans les lieux de culte doivent se terminer impérativement avant 20 heures.

- Publicité-

Ces mesures interviennent en réponse à des problèmes de santé graves, y compris des cas de maladies chroniques et des décès liés aux troubles de voisinage provoqués par des célébrations religieuses bruyantes. Les autorités locales, les brigades de gendarmerie et les commissariats de police ont été chargés d’intervenir en cas de célébrations bruyantes, avec la possibilité de confisquer le matériel de sonorisation et d’autres instruments de musique, souligne le communiqué.