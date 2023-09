Togo: de nouvelles mesures pour lutter contre la criminalité à Lomé

- Publicité-

La sécurité à Lomé, la capitale du Togo, fait l’objet d’une refonte majeure alors que les autorités du pays mettent en place des initiatives audacieuses pour lutter contre la montée de la criminalité et renforcer la confiance des citoyens en leur sécurité personnelle.

L’une des mesures les plus remarquables est l’introduction de contrôles d’identité aléatoires par les forces de sécurité. Désormais, il est fortement recommandé à tous les résidents et visiteurs de Lomé de porter en permanence leurs pièces d’identité. Cette initiative vise à dissuader les individus malveillants et à faciliter l’identification des criminels potentiels. Elle s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer la sécurité de la ville.

De plus, les autorités ont mis en place des opérations de contrôle de zone dans certains quartiers spécifiques de la ville. Ces « descentes surprises » ont pour objectif d’empêcher toute entrée ou sortie non autorisée dans les zones sous surveillance, renforçant ainsi le contrôle de ces quartiers. Cette approche stratégique vise à limiter la mobilité des criminels et à accroître la visibilité des forces de l’ordre dans les zones les plus touchées par la criminalité.

- Publicité-

Ces initiatives, bien que contraignantes pour certains, sont largement soutenues par la population qui les considère comme une étape cruciale vers un environnement plus sûr à Lomé. Les autorités continuent de travailler sur d’autres mesures innovantes pour renforcer la sécurité et améliorer la qualité de vie des résidents de la capitale togolaise.