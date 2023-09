Togo: de nouvelles mesures pour lutter contre la consommation de la drogue

Le Comité national anti-drogue du Togo a récemment dévoilé un ensemble de mesures innovantes pour contrer la préoccupation croissante liée à la consommation de drogues, en particulier parmi la jeunesse du pays. Ces initiatives visent à renforcer la lutte contre les fléaux sociaux qui découlent de l’abus de substances illicites et à protéger la santé et le bien-être des jeunes.

Parmi les nouvelles actions annoncées figurent le renforcement des contrôles aux frontières aériennes et terrestres pour réduire l’entrée de drogues illicites dans le pays. Le Comité encourage également les autorités communales à interdire la vente et la consommation de drogues, de chicha et de produits psychotropes au niveau local. Cette approche décentralisée vise à responsabiliser les communautés pour mieux lutter contre la consommation de drogues.

Une autre mesure importante consiste à réglementer l’accès aux réseaux sociaux, en particulier les plateformes de vente en ligne, pour réduire la promotion et la diffusion de drogues illicites sur Internet. En outre, des patrouilles renforcées des forces de l’ordre seront déployées autour des établissements scolaires pour dissuader les dealers et protéger les élèves.

Ces mesures interviennent en réponse à une période alarmante de trafic de drogue, au cours de laquelle les autorités togolaises ont saisi une quantité significative de différentes substances narcotiques, notamment de la cocaïne, du crack, de l’éphédrine, de la méthamphétamine et du cannabis, entre juillet 2022 et juin 2023.

Pour faire face à cette situation préoccupante, le Comité anti-drogue a récemment lancé une initiative intitulée « Togo sans drogue ». Cette campagne nationale vise à sensibiliser la population aux dangers de la consommation de drogues et à mobiliser l’ensemble de la société togolaise pour lutter contre ce fléau.