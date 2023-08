Togo: convoqués au SCRIC pour diffamation, 2 journalistes reçoivent le soutien de l’OTM

- Publicité-

Accusés d’avoir publié « une série d’articles jugés mensongers et diffamatoires », deux journalistes togolais ont récemment reçu le soutien de l’Observatoire togolais des médias (OTM) lors de leur récente audition au Service central de recherches et d’investigations criminelles (SCRIC).

Les journalistes Cyrille SABLASSOU et Julien SEGBEDJI, de la rédaction du site d’information republicain.infos, ont été convoqués par Service central de recherches et d’investigations criminelles (SCRIC) pour une affaire de diffamation. Lors de leur audition, ils ont soutenus par l’Observatoire togolais des médias (OTM), comme vient de l’annoncer l’organisation dans un communiqué rendu public. Les deux journalistes étaient accusés d’avoir publié « une série d’articles jugés mensongers et diffamatoires » en réponse à une plainte du Comité national olympique du Togo (CNO-Togo).

Les articles incriminés avaient été diffusés sur internet et sur des plateformes de messagerie comme WhatsApp. Lors de leur audition, les auteurs des articles ont reconnus les faits qui leur étaient reprochés. Ils ont de ce fait sollicité l’intervention de l’Observatoire togolais des médias (OTM) en vue d’une médiation pour un règlement à l’amiable.

Grâce à des efforts conjoints entre les présidents de l’OTM, du CONAPP et du Directeur de la Maison de la presse, une résolution à l’amiable a pu être atteinte. Le Comité national olympique a finalement retiré sa plainte contre les journalistes, marquant ainsi la conclusion heureuse de l’affaire. Les journalistes ont admis leur responsabilité et se sont engagés à présenter des excuses au CNO-Togo et plus particulièrement à son président.

Dans un communiqué rendu public cette semaine, l’OTM a rappelé aux journalistes l’importance du respect strict de la déontologie journalistique et a souligné la nécessité d’une utilisation responsable des réseaux sociaux.