Togo: colère et indignation suite à une scène de bastonnade d’une femme accusée de sorcellerie (vidéo)

- Publicité-

Au Togo, une vidéo montrant deux individus infligeant des sévices corporels à une femme âgée présumée sorcière suscite un profond sentiment d’indignation. Cette scène choquante a suscité une vive réaction au sein de la société.

En Afrique, les allégations non fondées et les soupçons de pratique de sorcellerie à l’encontre des personnes âgées persistent de manière alarmante. Un cas récent survenu au Togo a exacerbé les tensions et engendré des débats passionnés, provoquant un mélange de colère et d’indignation au sein de la société.

Dans une vidéo devenue virale sur la toile, on peut voir un homme en train de battre copieusement une vieille femme, tête blanche, assise par terre. Il accuse la dame d’avoir pratiqué la sorcellerie sur un membre de la famille décédé. Pendant qu’il administrait des paires de gifles à la dame, on peut entendre la voix d’un autre homme qui soutenait également ces allégations de sorcellerie à l’endroit de la dame.

- Publicité-

Répandue telle une traînée de poudre, la vidéo a suscité un débat passionné au sein des internautes, allant jusqu’à faire réagir plusieurs personnalités du pays.

En effet, le député Gérard Taama s’est porté volontaire pour porter plainte contre les auteurs de cet acte afin que justice soit rendue à la dame. « Trouvez-moi l’identité de ces deux lâches qui s’en prennent à une vieille femme. On doit retrouver ensemble les auteurs de cette barbarie. Afin que la justice soit saisie et que les auteurs des cruels sévices répondent de leur acte », a-t-il affirmé.

De son côté, Mathieu Gnassingbé dans un post sur sa page Facebook a également exprimé son indignation face à un tel acte avant d’inviter le procureur à s’autosaisir du dossier. Aux dernières nouvelles, les autorités compétentes ont déjà ouvert une enquête afin de mettre la main sur les auteurs de cet acte.