Togo: Claude Le Roy ouvert à un retour chez les Éperviers

Invité sur les ondes de la chaîne togolaise New World TV, Claude Le Roy a déclaré qu’il est ouvert à un retour chez les Éperviers, après son départ en 2021.

Critiqué pour ses choix tactiques et les mauvais résultats des Éperviers, non qualifiés pour la Coupe d’Afrique des nations, Claude Le Roy avait démissionné de son poste de sélectionneur du Togo en 2021, à la fin de son contrat de cinq ans. Depuis, le technicien français se la coule douce, loin des bruits des terrains. Cependant, l’entraîneur de 75 ans n’a pas encore mis un terme à sa carrière. Mieux, l’ancien milieu de terrain rêve d’un retour aux affaires…chez les Éperviers togolais.

En effet, questionné sur une possibilité de le voir revenir au Togo comme ce fut le cas au Cameroun et en RDC où il est passé à deux reprises, le sélectionneur français ne ferme aucune porte même s’il pense que sa vie privée ne le permet plus. « J’ai eu des propositions pour revenir ailleurs. Même là j’ai eu envie et revenir encore dans certains pays. Mais vu l’état de santé de ma femme ce n’était pas possible. Je pense que dans la vie il ne faut jamais dire jamais. Faut pas bafouer l’avenir, il faut pas insulter l’avenir. », a déclaré Le Roy.

Le Roy a connu des sélections à travers l’Afrique notamment au Cameroun, au Sénégal, au Ghana ou encore en RDC ou au Congo. L’entraîneur a remporté la Coupe d’Afrique des nations en 1988 avec les Lions indomptables du Cameroun.