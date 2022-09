Togo: braquages et viols collectifs, un réseau de malfrats démantelé

La police nationale du Togo a annoncé vendredi, avoir démantelé un réseau de présumés braqueurs qui pratique aussi le viol collectif lors de ses opérations. Deux membres du réseau ont été arrêtés et un autre, en cavale, est activement recherché.

Depuis l’année 2021, les services de police togolais ont enregistré plusieurs cas de vols aggravés inhabituels. Il s’agit de vols à main armée au cours desquels les victimes de sexe féminin sont soumises à des viols collectifs. Ces malfaiteurs, opérant à trois ou à quatre, cagoulés et armés de pistolets automatiques, se déplacent à bord d’un véhicule. Ils ont aussi en leur possession des fils dont ils se servent pour ligoter leurs victimes avant de commettre leurs forfaits.

Deux membres de ce réseau sont dans les mailles de la police. Ils ont pour identités:- Alphonse BB., Ivoirien âgé de 30 ans, sans profession domicilié à Agodéké depuis 2020 où il se fait passer pour un revendeur de voitures d’occasion, et- Yannick (alias Dieudonné), Togolais de 23 ans, né en Côte d’Ivoire, demeurant à Ablogamé.

La fouille de leur véhicule et les perquisitions de leurs domiciles respectifs ont permis de découvrir deux pistolets automatiques de marque Beretta et Z8 Millenium, cinq cartouches de 9mm, une machette, des marteaux, des burins, des pieds de biches, des tenailles, des tournevis, deux cagoules et plusieurs effets vestimentaires de couleur noire dont ils se servent pour faire croire à leurs victimes qu’ils sont des agents des forces de l’ordre en tenue.

A leur actif, plusieurs vols à main armée et cambriolages, dont certains suivis de viols collectifs : le 14 août 2022 au quartier Agbata Gbodjomé, ils ont attaqué un couple à sa résidence, ligoté le chef de la maison sous la menace d’armes à feu, et emporté une somme de 9.150.000 F CFA, et des bijoux de valeur.

La nuit du 26 juillet 2022, ils ont surpris un couple togolo-américain à sa résidence au quartier Gbodjomé, et ont tiré une balle dans la jambe de l’homme. Alors que ce dernier se vidait de son sang, ils ont commis un viol collectif sur sa compagne avant d’emporter l’équivalent en dollars de 8.433.000 F CFA et d’autres objets de valeur. Ce cas a particulièrement fait la une des réseaux sociaux, plusieurs internautes lui donnant une connotation politique et l’attribuant à des agents des forces de défense et sécurité togolais.

Interrogés, ces individus ont reconnu en être les auteurs, précisant que le viol a été commis par Alphonse BB. et LATH Barthélémy, actuellement en fuite.

Viol d’une mineure de 16 ans

Le 22 mai 2022 à Baguida, trois membres de ce réseau ont fait irruption par effraction dans une résidence privée, volés une somme de 700.000 F CFA, six téléphones portables et un poste téléviseur. Pour finir leur sale besogne, tous les trois ont violé une mineure de 16ans.

Ils ont également reconnu être les auteurs du braquage d’une revendeuse de produits pharmaceutiques en mars 2020 à Agbavi au cours duquel, ils ont emporté la somme de 20.000.000F.

Des agences de microfinances ciblées

En dehors de ces crimes dans des résidences privées, les membres de ce réseau ont aussi cambriolé des agences de microfinances, des pharmacies et des stations-services. Le 18 août 2022, ils ont surpris et ligoté l’agent de sécurité de la pharmacie Shamma au quartier Amandahomé, avant de défoncer la porte de ladite pharmacie et d’emporter une somme de 835.000 F CFA.

Le 08 août 2022, ils ont réservé le même traitement à l’agent de sécurité de la pharmacie Zanguera et réussi à emporter le coffre-fort jusqu’au quartier Gbodjomé, où ils l’ont cassé pour soustraire une somme de 3.000.000 F CFA. Quelques mois auparavant, en novembre 2021, ils avaient ligoté l’agent de sécurité de la station-service CAP Kpogan et emporté 2.000.000 FCFA.

D’autres faits sont toujours en cours d’élucidation. Les victimes des cas de viols, faisant preuve d’un courage remarquable, ont formellement identifié leurs bourreaux. Le troisième membre de ce réseau, nommé LATH Barthelemy Lebain alias LEMY alias OUEDRAOGO Barthélemy Jean-Yves, qui a réussi à s’enfuir, est activement recherché avec le concours d’INTERPOL.

Ces malfrats seront présentés au Procureur de la République pour répondre de leurs actes.