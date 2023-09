Togo : alerte du Général Damehame Yark aux populations riveraines du barrage de Nangbéto

- Publicité-

Le ministre togolais de la sécurité et de la protection civile, le Général Damehame Yark, a envoyé un avertissement crucial aux habitants des localités situées en aval du fleuve Mono. La raison de cette alerte concerne les risques d’inondations liés aux lâchers d’eau imminents du barrage hydroélectrique de Nangbéto.

Le barrage de Nangbéto, qui joue un rôle vital dans la production d’énergie hydroélectrique au Togo, connaît actuellement une situation d’urgence. Les pluies abondantes enregistrées dans la partie septentrionale du pays depuis le début du mois d’août ont entraîné un afflux massif d’eau dans le réservoir du barrage. Cette situation a provoqué une saturation du réservoir, obligeant les gestionnaires du barrage à envisager des lâchers d’eau précoces.

Le Général Damehame Yark a exprimé sa préoccupation quant aux risques potentiels d’inondations à grande échelle dans les zones riveraines en aval du fleuve Mono. Pour prévenir ces inondations et minimiser les conséquences néfastes, il a lancé un appel à la vigilance auprès de la population vivant dans les zones exposées au risque d’inondation. Il a également appelé les usagers du fleuve Mono à faire preuve de prudence et de coopération avec les équipes techniques sur le terrain.

Cette alerte du ministre de la sécurité et de la protection civile souligne l’importance de la gestion responsable des infrastructures hydroélectriques et de la préparation aux phénomènes météorologiques extrêmes. Les autorités travaillent activement pour minimiser les conséquences potentielles de cette situation et assurer la sécurité des populations riveraines du barrage de Nangbéto.