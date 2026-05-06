Togo : accord de 15 milliards avec la BOAD pour renforcer la résilience face aux catastrophes climatiques

Le gouvernement togolais et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) ont signé lundi 5 mai un accord de gestion de don de 15,39 milliards de FCFA (environ 23,5 millions d’euros) pour le projet SAPO 48, destiné à renforcer la résilience des communautés vulnérables face aux catastrophes climatiques. L’accord a été co-présidé par le ministre de l’Économie et des Finances, Georges Essowè Barcola, et le vice-président de la BOAD, Abdoulaye Daffé, en présence des ministres Calixte Madjoulba et Dodzi Kokoroko. Il s’agit du premier financement individuel accordé au Togo par le Fonds Vert pour le Climat (FVC), le mécanisme onusien de financement climatique.

Le projet, étalé sur cinq ans, vise à améliorer les services d’information climatique, à déployer des systèmes d’alerte précoce multi-aléas et à financer des mesures d’adaptation dans les zones les plus exposées aux inondations, sécheresses et feux de végétation. Il ambitionne de protéger plus de 9 millions de personnes, dont 1,3 million de bénéficiaires directs.

La mise en œuvre sera assurée par l’Agence nationale de protection civile (ANPC), sous la tutelle du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le ministère de l’Environnement assurera la coordination stratégique.

Le projet avait été approuvé en février 2025 par le conseil d’administration du FVC pour un montant annoncé de 27 millions de dollars (17 milliards de FCFA) sous forme de don intégral. L’accord signé lundi porte sur 15,39 milliards de FCFA (27,7 millions de dollars selon Sikafinance, 23,5 millions d’euros au cours actuel). L’écart entre les montants annoncés en février 2025 et ceux figurant dans l’accord de mai 2026 n’a pas été expliqué publiquement.

La BOAD, intermédiaire du financement climatique en Afrique de l’Ouest

La BOAD, institution financière de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) basée à Lomé, est accréditée auprès du FVC depuis avril 2017 et peut mobiliser jusqu’à 250 millions de dollars par projet. En octobre 2024, elle avait obtenu une subvention de 30 milliards de FCFA du FVC pour le financement de l’adaptation climatique dans les 85 collectivités territoriales de la zone UEMOA. En 2024, elle avait également débloqué 4,3 milliards de FCFA pour le Togo dans le cadre de ses Prêts adaptés aux catastrophes naturelles (PACAN), un mécanisme dédié aux inondations.

Le Togo a également annoncé la création d’un fonds national baptisé Togo Green Fund, destiné à centraliser les financements climatiques et à servir de levier pour des projets d’adaptation et de transition énergétique. Le calendrier de déploiement de ce fonds n’a pas été précisé.