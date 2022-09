Togo: 89 cartons de lait concentré et sucré périmés saisis à Cinkassé

Les autorités togolaises ont annoncé vendredi, avoir saisi 89 cartons de lait concentré et sucré périmés depuis avril dernier. Une triste réalité, selon le ministre togolais en charge du commerce des Savanes, Kossi Donou.

Un réseau de distributeurs de produits périmés a été démantelé il y a quelques jours à Cinkassé. L’enquête a permis de saisir 89 cartons de lait concentré et sucré périmés depuis avril dernier.

Le réseau opère avec des marchands ambulants pour commercialiser ces denrées avariées. « C’est une triste réalité auprès de certains consommateurs qui ont fait le constat après un achat dans la journée du 1er septembre chez les marchands ambulants », a expliqué le directeur régional du commerce des Savanes, Kossi Donou, selon un communiqué de la présidence du Togo.

En effet, les marchandises ont été saisies suite à une alerte via le numéro vert « 8585 ». Ainsi, la population est appelée à plus de vigilance et à dénoncer tout cas suspect de commercialisation de produits périmés.

Des sanctions sont retenues contre les auteurs de ces actes, conformément aux dispositions en vigueur.