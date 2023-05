Togo: 02 réseaux de criminels démantelés

- Publicité-

Les 19, 23, 24 et 25 avril 2023, la Direction Centrale de la Police Judiciaire a mis la main sur six (6) individus appartenant à deux (02) différents réseaux criminels, indique un communiqué publié par la police togolaise ce mardi 9 mai 2023.

Deux (02) réseaux de criminels démantelés au Togo. Le premier réseau est constitué des nommés Dzifa et Heze, pompistes puis de Agnim, complice. Tous les trois (03) sont Togolais et demeurent à Lomé. Le second réseau est constitué des nommés: Isaiah, Iliesu et Kelvin, tous de nationalité nigériane, sans emploi demeurant à Lomé au quartier Forever.

Le premier réseau est auteur de vols aggravés de numéraires par intrusion dans le système informatique d’une société de vente de produits pétroliers et de gaz domestique. Les trois présumés malfrats sont des employés de la société. Profitant de leurs responsabilités tenant à la gestion des demandes d’établissement de cartes prépayées, ces individus s’introduisent illégalement dans le système informatique de la société. Ils créent des cartes prépayées au nom de leurs complices qu’ils présentent comme étant des clients. Les cartes ainsi frauduleusement créées sont approvisionnées à hauteur de plusieurs millions de FCFA au préjudice de la société dont les caisses ne recevront aucune contrepartie de ces opérations.

Les investigations ont permis de mettre la main sur le nommé Dzifa, pompiste d’une station d’essence de ladite société située dans la zone portuaire. Interrogé, il reconnait avoir approvisionné frauduleusement une des cartes incriminées à hauteur de 10 millions de francs qu’il a encaissés et partagés avec son complice Agnim, vigil de la société victime.

Le butin…

La perquisition au domicile de ce dernier a permis de retrouver une carte prépayée initialement approvisionnée à hauteur de 10 millions et dont le solde actuel est de 5 millions de francs. La suite des investigations a permis d’identifier et d’interpeller à Tchébébé (P/Sotouboua) le 24 avril 2023, le nommé Heze également pompiste en possession d’une somme de 4.959.000 FCFA, reliquat d’un produit de 15 millions. Interrogé, il reconnait que l’argent trouvé en sa possession provient de l’une des cartes de carburant frauduleusement approvisionnée à hauteur de 15 millions. Carte qui serait détenue par l’un des deux complices en fuite et activement recherchés par nos services.

Le second réseau opère dans la cybercriminalité précisément dans l’arnaque au « love chat ». Les membres de ce réseau ont été interpellés le 25 avril 2023 sur information à la suite d’une descente policière dans un appartement sis à Lomé au quartier Forever. La perquisition immédiate de l’appartement a permis de saisir : onze (11) ordinateurs portatifs ; cinq (05) téléphones portables ; deux (02) routeurs wifi.

L’analyse et l’exploitation de ces supports numériques ont permis de découvrir que ces individus se livrent à des activités de cyber escroquerie depuis leur appartement. Pour se faire, ils créent des comptes fictifs sur des réseaux sociaux tels que Facebook, Whatsapp, et Instagram avec des photos et vidéos de la vie quotidienne d’individus résidant en Europe, en Asie ou aux Etats Unis.

À l’aide de ces comptes fictifs, ils proposent des relations amoureuses aux femmes de divers horizons. Sur la base de ces relations, ils demandent de fortes sommes d’argent à leurs victimes en avançant des raisons de santé, des problèmes financiers et en leur proposant en contrepartie le partage d’un héritage fictif. Dès qu’ils encaissent les sous, ils rompent tout contact.

Interrogés, ils ont reconnu les faits et ont déclaré qu’ils se livraient à cette activité depuis leur arrivée au Togo, il y a au moins trois (03) ans.

Les investigations se poursuivent en vue d’interpeller les autres membres de ce réseau. Tous ces individus seront présentés devant Monsieur le Procureur de la République de Lomé pour répondre de leurs actes.