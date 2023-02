Togbè Yéton: ce rôle du ministre Oswald Homeky après ses altercations avec les policiers

Le rappeur masqué Togbè Yéton a fait des confidences sur sa bagarre avec des policiers en pleine circulation en 2021 dans la commune d’Abomey-Calavi. Visiblement, c’est grâce au ministre Oswald Homeky qu’il peut aujourd’hui circuler librement sur toute l’étendue du territoire nationale malgré son masque.

Le rappeur masqué Togbè Yéton n’a plus de soucis à se faire. Après ses démêlées avec des policiers il y a quelques années, l’artiste peut désormais circuler en toute liberté avec son masque. Selon lui, c’est grâce au ministre des Sports Oswald Homeky qu’il se fait désormais respecter par les éléments de la police républicaine. A l’en croire, ces derniers ne le perturbent plus à cause du masque.

« Le ministre Oswald Homeky est une bonne personne. Il m’apporte son aide. C’est grâce à lui que les policiers me respectent aujourd’hui. Les policiers m’arrêtent tout le temps et me réclament mes papiers. Mais grâce à mes pièces et celles de Bubedra, j’arrive à circuler librement dans le pays » a confié le rappeur masqué sur l’émission Kfé Week-end du vendredi 27 janvier 2023.

Evoquant son altercation avec les policiers à Calavi, l’artiste explique que l’un d’eux, celui qu’il appelle « Papa Policier » a exigé qu’il enlève son masque et qu’il s’y est opposé catégoriquement.

« Je n’ai aucun problème avec les policiers. C’est papa policier qui ne se respecte pas, et je l’ai évité en vain. Moi même j’ai fait certaines choses que j’ai regretté parce qu’il voulait m’humilier. Les gens m’ont contacté pour me conseiller. Je l’ai donc appelé pour m’excuser », a rassuré Togbè Yéton.