Tiwa Savage: un an après la fuite de sa s3xtape, la chanteuse répond à ses détracteurs

Un an après la fuite de sa vidéo intime, la chanteuse nigériane Tiwa Savage est revenue sur les conséquences de cet incident sur sa vie.

La chanteuse nigériane, Tiwa Savage a répondu aux blogueurs qui ont largement partagé sa sextape en octobre 2021 pour se faire des audiences. Selon la star nigériane, dans sa nouvelle chanson avec Asake intitulée Loaded, les partages de sa sextape devenue virale n’ont pas « ruiné sa vie ».

« Ils ont planifié contre moi, mais la sextape ne peut pas ruiner ma vie. (…) qui ne ba.ise jamais, les mains en l’air », a-t-elle ajouté. Pour rappel, en 2021, la chanteuse Tiwa Savage avait dénoncé qu’elle faisait l’objet d’un chantage pour payer un montant déraisonnable ou risquer que sa sextape soit rendue publique.

A l’époque, l’artiste avait clairement précisé qu’elle ne permettra à personne de la faire chanter pour avoir fait quelque chose de naturel. « Je te paie maintenant et puis deux mois plus tard, tu vas revenir… et puis qui sait si je t’ai envoyé l’argent, tu vas probablement la sortir de toute façon. », a-t-elle justifié.

Pour rappel, la vidéo a d’abord été envoyée à son road manager qui l’a alertée alors qu’elle quittait une station radio après une interview.