Tiwa Savage de nouveau en couple ?voici l’indice qui lance la polémique (image)

Alors qu’elle est actuellement en séjour au Brésil, où elle profite de ses vacances, Tiwa Savage s’est retrouvée au centre d’une vive polémique sur les médias sociaux suite à la diffusion d’une image inhabituelle laissant présager une possible renaissance sentimentale dans sa vie.

La chanteuse nigériane Tiwa Savage, qui a entamé l’année 2023 sur une note forte avec la sortie de son single « Stamina » en featuring avec Ayra Starr et Young Jonn, continue de faire parler d’elle. Après les échecs de son mariage avec son ancien manager Tee Blitz et sa séparation avec le chanteur Wizkid, la star de l’Afro-Beat semble avoir retrouvé l’amour. En effet, les premiers indices ont été révélés par Tiwa Savage elle-même, via son compte Twitter, où elle a partagé des photos prises sur une plage paradisiaque au Brésil.

Sur l’un de ces clichés, on peut la voir déposer un baiser sur la joue d’un homme assis de dos, dont le visage n’est pas clairement visible. Bien que les informations officielles à ce sujet manquent encore, ces photos ont rapidement fait jaser la toile, alimentant les rumeurs.

Les fans et les curieux se sont emparés de ces images, spéculant sur l’identité mystérieuse de l’homme aux côtés de la célèbre chanteuse. Les réseaux sociaux sont en effervescence, les commentaires et les suppositions se multipliant à une vitesse vertigineuse. Certains expriment leur joie pour Tiwa Savage et lui souhaitent le bonheur dans cette nouvelle relation, tandis que d’autres cherchent à percer le mystère entourant cet homme.

Il est important de souligner qu’aucune confirmation officielle n’a été donnée à ce stade. Toutefois, on espère quand-même une sortie de la part de la chanteuse afin d’éclairer l’opinion publique à propos de cette affaire qui fait grand bruit.

