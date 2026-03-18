Titre national retiré au Sénégal

La Confédération africaine de football (CAF) a provoqué une onde de choc en déclarant le Maroc vainqueur de la CAN 2025 par voie administrative, au détriment du Sénégal, une décision qui a suscité une vague d’indignation à travers le continent. Parmi les voix les plus remarquées, celle de Patrice Évra s’est immédiatement faite entendre.

Ancien capitaine des Bleus et toujours très lié à ses origines sénégalaises, Évra a vivement fustigé le verdict rendu hors du terrain, dénonçant ce qu’il estime être le déni d’un succès obtenu sur le gazon. Pour lui, la sentence administrative ne peut effacer ce que des milliers de spectateurs ont vu durant la finale.

Interpellant la responsabilité de l’arbitrage, il a dénoncé la perte de légitimité de la compétition et s’est montré très amer face à ce qu’il qualifie d’atteinte à l’équité sportive : selon lui, la décision ressemble à un vol du triomphe des Lions de la Teranga et laisse la Coupe d’Afrique démunie de crédibilité.

Patrice Évra pointe un « scandale » et s’en prend à l’arbitrage

Dans ses interventions, Évra n’a pas mâché ses mots, évoquant un effondrement des standards institutionnels autour du football africain. Avec ironie, il a expliqué que beaucoup fêteront un titre attribué plusieurs semaines après les faits, mais que cette célébration ne remplace pas, à ses yeux, la vérité sportive.

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Insistant sur le caractère intangible du résultat vu sur le terrain, il a réaffirmé que le véritable lauréat reste, selon lui, le Sénégal. Il a ajouté que cette affaire constitue, non seulement une injustice ponctuelle, mais aussi un signal inquiétant quant à la gestion des compétitions par les instances continentales.