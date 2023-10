Tirage au sort CAN 2023: Drogba, Mané et plusieurs stars attendues à Abidjan ce jeudi

Plusieurs superstars, avec en tête de gondole, Sadio Mané, Didier Drogba ou encore Achraf Hakimi, sont attendues ce jeudi à Abidjan, hôte de la cérémonie du tirage au sort de la CAN 2023.

Le tirage au sort de la phase finale de la CAN 2023 aura lieu ce jeudi en Côte d’ivoire, au tout nouveau Parc des Expositions d’Abidjan. Plusieurs superstars et d’acteurs du cuir rond sur le continent sont attendus à cette cérémonie.

L’icône ivoirienne, Didier Drogba, meilleur buteur de tous les temps en Côte d’Ivoire avec 65 buts en 105 matches internationaux, sera présent. L’ancien milieu de terrain de Chelsea et l’ex-joueur du Nigéria, Obi Mikel, honorera également l’évènement de sa présence.

Sadio Mané, qui a marqué le penalty de la victoire alors que le Sénégal a remporté son premier titre en Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun en 2021, est également attendu à Abidjan. Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, sera également de la partie.

Ce tirage au sort très attendu verra également la présence de délégations et d’entraîneurs de chacune des 24 nations participantes, de légendes de la CAF, des médias internationaux, des partenaires commerciaux de la CAF, des célébrités du showbiz et des dirigeants africains, promettant un événement grandiose et mémorable.