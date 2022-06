Tina Glamour : son ex, Shanaka Yakuza fait un malaise au volant de sa voiture

Le chanteur Shanaka Yakuza, longtemps considéré comme le fiancé de Tina Glamour a échappé à la mort le dimanche 12 juin 2022 alors qu’il était au volant de sa voiture dans la commune de Marcory.

En pleine circulation, Shanaka Yakuza a été victime d’un malaise dimanche et été urgemment transféré à l’hôpital par les sapeurs pompiers. D’après les précisions données par la presse ivoirienne, l’artiste était à bord de sa voiture quand il s’est senti subitement mal. Transporté d’urgence dans un centre de santé, l’artiste est hors de danger.

En effet, Shanaka Yakuza est un jeune artiste qui a connu le succès dans les années 2000 avec son titre « ‘Drogbacité ». C’est un concept qui retraçait les performances de l’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba. Dans les années 2017, il a été au cœur d’une polémique de relation amoureuse avec Tina Glamour. A l’époque, la mère de Arafat a avoué l’avoir fait pour son fils.

« Je suis sortie avec Shanaka Yakuza à cause de Dj Arafat. Je voulais voir mon fils devenir une icône de la musique ivoirienne et il fallait sacrifier une célébrité. Si vous remarquez depuis lors, Shanaka Yakuza n’est plus allé quelque part dans sa carrière », a déclaré Tina Glamour. Mais elle sera très vite contredit par Shanaka Yakuza qui dément toute relation amoureuse avec elle.

Sa relation avec Tina Glamour

Shanaka Yakuza a été annoncé en en couple avec Tina Glamour pendant plusieurs années. Mais le jeune chanteur n’a jamais confirmé une telle liaison avec la mère de DJ Arafat. Après la publication de leurs images et vidéos en toute complicité sur les réseaux sociaux, Shanaka Yakuza a tenté de démentir les faits dans l’émission peopl’EMik du lundi 13 juillet 2020.

« Certaines personnes, jusqu’aujourd’hui, ont eu cette image en disant que je sors ou je sortais avec Tina Glamour. Hélas ! Elles se sont trompées« , avait soutenu l’artiste. Selon lui, sa relation avec Tina Glamour était qu’un montage visant à soutenir un concept musical de Tina Glamour, le « Desaltero ».

« Elle voulait qu’on fasse le buzz pour qu’on attire un peu l’attention sur son concept. C’est comme cela que nous-mêmes avons appelé les journalistes pour faire des photos exprès », avait-t-il clarifié.