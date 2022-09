Tina Glamour: « J’ai toujours rêvé d’embrasser l’acteur Jean-Claude Van Damme »

De passage sur une récente émission diffusée sur Canal +, la mère de Dj Arafat s’est confiée sans langue de bois sur l’origine de son nom de scène Tina Glamour. L’occasion pour la chanteuse de parler de l’acteur de cinéma qu’elle apprécie le plus.

Tina Glamour ne fait jamais dans la dentelle lorsqu’elle trouve l’occasion de se confier sur sa vie privée. Quelques semaines après avoir enflammé la toile lors de son passage sur l’émission Allô Caviar diffusée sur Life Tv, la chanteuse Lady Glam’s qui a récemment fêté ses 30 ans de carrière vient encore de faire parler d’elle.

En effet, lors de son passage sur une récente émission diffusée sur Canal +, la mère de Ange Didier Houan a été amenée à se confier sans langue de bois dans la rubrique « Mon Expérience ». Interrogée sur la raison pour laquelle elle a opté pour le pseudonyme Tina Glamour, Valentine Logbo a ouvertement indiqué que c’est à cause de son caractère sexy.

« Tina Glamour parce que j’aime être glamour, j’aime être belle, me sentir aimer. La se*y-moulance c’est le style que je me suis donnée sur scène avec des déhanchements (…) », a-t-elle répondu.

Dans la suite de l’exercice, Tina Glamour s’est confiée sur l’acteur qui lui fait plus d’effet dans le monde du septième art. « J’ai toujours rêvé d’embrasser l’acteur JEAN-CLAUDE VAN DAMME, il est adorable, il a un corps sexy. J’aimerais collaborer avec Jennifer Lopez et malheureusement Tupac Amaru Shakur. Le mot Général ou Commissaire me caractérise le mieux parce que j’aime dominer, j’aime qu’on m’écoute(…) Je ne suis pas une adepte de film porno« , a-t-elle lâché.