TikTok bannit l’influenceur nigerian Carter Efe

Le créateur de contenus nigérian Carter Efe a été définitivement exclu de TikTok mercredi, après plusieurs violations présumées du règlement de la plateforme. Cette décision prive l’influenceur de son principal canal de diffusion, où il avait rassemblé une importante communauté.

Le compte de Carter Efe a été définitivement banni de TikTok mercredi pour avoir enfreint à plusieurs reprises les règles de la communauté de la plateforme. Cette sanction met de facto un terme à son activité sur l’un des principaux réseaux sociaux qui avaient contribué à sa notoriété. Carter Efe y avait développé une large audience grâce à ses contenus humoristiques, à la promotion musicale, aux diffusions en direct et à différents formats de divertissement.

TikTok a confirmé la suspension de son compte dans un message adressé au créateur : « Votre compte a été banni définitivement en raison de multiples violations de son règlement. » Selon le Daily Post, Carter Efe s’est d’abord fait connaître grâce à ses vidéos humoristiques publiées sur TikTok. Il avait ensuite diversifié ses activités en se tournant vers le streaming en direct et l’industrie musicale.

Cette interdiction constitue un coup dur pour le créateur nigérian, qui s’était imposé comme l’une des figures populaires de la plateforme grâce à son univers mêlant humour, musique et divertissement.