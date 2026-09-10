Selena Gomez : Benny Blanco révèle le rêve d’enfance derrière leur mariage

Benny Blanco a livré de nouveaux détails sur son mariage avec Selena Gomez , expliquant que la cérémonie célébrée le 27 septembre 2025 à Santa Barbara avait permis à la chanteuse de concrétiser un rêve imaginé depuis l’enfance.

Dans l’épisode du 8 septembre 2026 de son podcast « Friends Keep Secrets », le producteur a raconté que le couple avait choisi une ferme de palmiers transformée pour l’occasion. Selena Gomez souhaitait une cérémonie personnelle, loin d’une mise en scène trop classique ou trop sophistiquée.

Parmi les détails évoqués, l’interprète de « Lose You to Love Me » tenait notamment à marcher vers l’autel sur des tapis persans disposés de manière décentrée et à éviter les arrangements floraux traditionnels. Benny Blanco a expliqué que beaucoup d’efforts avaient été consacrés au décor, tout en gardant une atmosphère détendue.

Le mariage, resté largement privé, avait été officié par le rappeur et humoriste Lil Dicky. Plusieurs personnalités figuraient parmi les invités, notamment Taylor Swift, Ed Sheeran, Steve Martin, Martin Short, SZA, Paris Hilton, Cara Delevingne et Zoe Saldaña.

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Un an de mariage à la fin du mois

Selena Gomez et Benny Blanco se sont mariés le 27 septembre 2025 à Santa Barbara, après avoir rendu leur relation publique en 2023 puis annoncé leurs fiançailles en décembre 2024.

Les confidences de Benny Blanco arrivent à quelques semaines de leur premier anniversaire de mariage. Le producteur a insisté sur le caractère sur mesure de la cérémonie et sur la volonté du couple de créer un moment qui ressemble à Selena Gomez plutôt qu’à une réception mondaine conventionnelle.

Leur premier anniversaire de mariage tombera le 27 septembre 2026, un an jour pour jour après la cérémonie organisée à Santa Barbara.