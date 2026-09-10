Renée Zellweger apparaît dans de rares images avec le fils d’Ant Anstead

Renée Zellweger apparaît aux côtés du fils de son compagnon Ant Anstead, Hudson, dans une série de photos et de vidéos publiées sur Instagram pour les 7 ans du garçon, offrant un rare aperçu de la vie de famille du couple.

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Le montage partagé par Ant Anstead réunit un selfie du trio portant des colliers de fleurs hawaïens ainsi qu’une vidéo montrant Renée Zellweger courir avec Hudson le long du rivage au coucher du soleil. Sur d’autres clichés, l’actrice porte des lunettes en forme de cœur et un petit chapeau de meneuse de revue, tandis que le garçon arbore une couronne en papier ornée de strass jaunes.

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Dans sa légende, Ant Anstead s’adresse directement à son fils : « Tu es né avec une lumière, une aura qui ne trompe pas », le décrivant comme un mélange de « fun, d’espièglerie, d’amour et de gentillesse ».

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Hudson, né le 6 septembre 2019, est le fils qu’Ant Anstead partage avec son ex-épouse, l’animatrice américaine Christina Haack. Celle-ci a elle aussi marqué l’anniversaire de son fils sur Instagram, le qualifiant d’« intelligent, aventureux, serviable et malicieux ».

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Une relation restée discrète depuis 2021

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Renée Zellweger et Ant Anstead sont en couple depuis 2021. Ils se sont rencontrés sur le tournage de l’émission « Celebrity IOU: Joyride », avant que leur relation ne soit rendue publique quelques semaines plus tard. Cinq ans après, l’actrice oscarisée, âgée de 57 ans, et l’animateur britannique continuent de préserver leur vie privée et n’apparaissent que rarement ensemble publiquement.

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Le magazine Hello! avait déjà rapporté, à l’occasion de la fête des Mères en mai 2026, que Hudson avait adressé une carte à Renée Zellweger sous le surnom affectueux de « Nay Nay ». Les nouvelles images, diffusées début septembre, ont été largement reprises par la presse américaine le 9 septembre, parmi les rares apparitions récentes de l’actrice aux côtés du fils de son compagnon.