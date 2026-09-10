Quentin Tarantino : un intrus s’introduit sur sa propriété à Hollywood Hills

La propriété de Quentin Tarantino à Hollywood Hills, à Los Angeles, a été visée par une intrusion mercredi 9 septembre 2026. Un homme a pénétré sur les lieux avant de repartir avant l’arrivée des policiers, selon TMZ et la chaîne locale KTLA.

La police de Los Angeles avait d’abord été appelée pour un possible « hot prowl », expression utilisée lorsqu’une intrusion ou un cambriolage est signalé alors que des occupants se trouvent à l’intérieur. Après vérification, les agents n’ont toutefois pas établi d’effraction dans la maison, rapporte TMZ dans une mise à jour.

Le suspect avait déjà quitté la propriété lorsque les policiers sont arrivés. Les forces de l’ordre ont fouillé les lieux sans le retrouver et un rapport pour intrusion a été enregistré.

Selon les informations de TMZ, Quentin Tarantino n’était pas présent au moment des faits. KTLA indique de son côté que l’enquête se poursuit afin d’établir précisément les circonstances de l’entrée de l’homme sur la propriété.

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Une enquête toujours en cours

Dans des échanges radio relayés par les médias américains, le suspect est décrit comme un homme d’environ 35 ans, de corpulence mince, vêtu d’un haut noir à manches longues et d’un pantalon noir.

Âgé de 63 ans, Quentin Tarantino est l’un des réalisateurs américains les plus connus de sa génération, derrière notamment « Pulp Fiction », « Kill Bill », « Django Unchained » et « Once Upon a Time… in Hollywood ».

Au 10 septembre au matin, aucune arrestation n’avait été annoncée dans cette affaire. La police de Los Angeles maintenait l’enquête ouverte après l’enregistrement du signalement pour intrusion.