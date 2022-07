Tik Tok: un concours de féllat!ion et de gémissement ébranle le réseau social

Le réseaux social TikTok est secoué depuis quelques jours par un concours de fellat!on et de gémissement qui suscite des critiques. C’est une compétition à caractère s3xuel à laquelle participent plusieurs jeunes tiktokeur hommes comme femmes.

Il ne se pas une seule semaine sans que le réseau social le plus prisé par les jeunes ne soit au cœur d’un scandale. Après l’annonce de la vraie fausse mort du chanteur ivoirien Serge Beynaud, c’est un concours s£xuel qui ébranle Tiktok. En effet, les internautes de cette plateforme ont diffusé une vidéo enregistrée lors d’un live et présentant des jeunes en train de s’adonner des pratiques obscènes.

La vidéo montrent plusieurs jeunes filles démontrer leur qualité et compétences s3xu£lle, devant de jeunes garçons qui seraient les membres de jury. Pour l’heure, les réactions vont bon train et chacun donne son avis sur le caractère rabaissant et ignoble de ces vidéos.