Tik Tok : en colère, Camille Makosso lance un concours Miss pour détrôner Kelly Bhadie

Le général Camille Makosso, pasteur et influenceur ivoirien, a annoncé dans un live sur le réseau social TiK Tok qu’il organise un concours “Miss Tik Tok”.

Le général Makosso veut détrôner Kelly Bhadie. C’est pourquoi, il a lancé le concours Miss Tik Tok au profit de toutes les Tiktokeuses de l’Afrique Francophone avec comme cagnotte à remporter, une enveloppe de 3 millions de FCFA à gagner. Prévue pour décembre 2022, cette compétition consiste à permettre aux tiktokeuses, de faire des vidéos de près d’un million de vues et de les lui faire parvenir sur son numéro WhatsApp.

L’idée d’organiser un concours d’une telle envergure lui est venue suite à la virulente vidéo de la jeune Tiktokeuse togolaise aux courbes généreuses et résidant aux Etats-Unis, Kelly.

« On me dit que la petite Kelly sur Tik Tok est train d’effrayer toutes les Ivoiriennes. Les Camerounaises ne sont pas encore prononcées mais j’aimerais à ma qualité du juge de Tik Tok prendre le soin de lancer le challenge… Je vais lancer même un concours Miss Tik Tok, ça sera un concours international qui va regrouper tous les pays francophones avec comme prime 3 millions de Fcfa pour celle qui prendra le soin de gagner…Je demande aux filles qui ont déjà fait une vidéo de près de 1 million de vues de me l’envoyer sur mon whatsapp… Il n’aura pas de critère (mince, grosse) non, mais on va tous voter Miss Tik Tok 2022 en décembre », a détaillé Camille Makosso.

Si pour certains, c’est une pure folie de la part du maître de la mamaille, les Tiktokeuses de la Côte d’Ivoire et du Cameroun se disent prêtes à relever le défi.