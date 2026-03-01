Tibo InShape tacle les influenceurs partis s’exiler à Dubaï

Tibo InShape a déclenché une vive polémique en dénonçant des influenceurs installés à Dubaï qui appellent désormais la France à l’aide, alors qu’ils avaient choisi l’exil fiscal, un message devenu viral sur X le 1er mars 2026.

Le vidéaste francophone, suivi par plus de 26 millions d’abonnés, a publié un court message moqueur : « Les influenceurs de Dubaï finalement on est bien en France, n’est‑ce pas ? » Ce post a généré une forte réaction en ligne, recueillant plus de 20 000 likes en trois heures et étant consulté par plus de 1,3 million d’utilisateurs sur X selon les comptes rendus de diffusion.

La sortie de Tibo InShape intervient alors que plusieurs créateurs de contenu expatriés à Dubaï ont relayé des appels à l’aide sur leurs réseaux sociaux, suscitant débats et critiques. Le phénomène des influenceurs « défiscalisés » basés aux Émirats arabes unis fait régulièrement l’objet d’enquêtes médiatiques ; le magazine Complément d’enquête, animé par Tristan Waleckx sur France 2, s’est déjà intéressé à ce sujet.

Appels à l’aide et témoignages depuis Dubaï

Parmi les réactions sur place, l’influenceuse Maeva Ghennam a publié des stories dans lesquelles elle demande « La France, protège‑nous ! » et affirme conserver son passeport dans son soutien‑gorge, ajoutant s’être sentie en grande panique : « Je me suis faite dessus ! »

Le quotidien BFMTV est cité pour rappeler que les Émirats arabes unis comptent une population composée à près de 90 % d’étrangers et que Dubaï est couramment associée à la défiscalisation de ressortissants francophones et anglophones.

Des anciens candidats de télé‑réalité, Kamila et Noré (connus pour Secret Story), ont décrit une situation d’angoisse sur place : « Je suis en panique (…) C’est comme du tonnerre, en l’espace de 10 minutes, on a vu trois missiles. Ce sont comme des flammes qui tombent », ont‑ils déclaré, ajoutant qu’ils souhaitaient quitter la ville mais ne pouvaient le faire parce que, selon eux, « les aéroports sont fermés ».

Plusieurs personnalités françaises sont également concernées par ces perturbations. Agathe Auproux et Élodie Gossuin, en vacances à Dubaï avec leurs familles, ont indiqué être bloquées sur place et ont demandé à leurs abonnés de les tenir informées de toute évolution, en soulignant le manque d’informations disponibles localement.