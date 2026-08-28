Tibet: la Chine alerte sur un risque élevé de rupture d’un lac de barrage à Gyirong

Les autorités chinoises ont averti le 27 août 2026 qu’un lac de barrage formé après la coulée de boue de Gyirong, dans la région tibétaine frontalière du Népal, présentait un risque élevé de rupture, avec la menace d’une nouvelle crue en aval.

La catastrophe a été déclenchée le 26 août par une coulée de boue partie du versant népalais et a frappé la zone frontalière de Gyirong. Le poste de commandement des secours de Gyirong a indiqué le 27 août au matin que deux personnes avaient été secourues, trois étaient mortes et 558 restaient portées disparues sur le versant tibétain, dont 260 étrangers.

Le ministère chinois des Ressources hydriques a évalué à environ 2 millions de mètres cubes le volume du lac de barrage formé près de la confluence du Cuojian He et du Purepu Tsangpo. Le ministère a ajouté qu’environ 3 millions de mètres cubes d’eau supplémentaires pourraient y entrer dans les trois jours suivants, ce qui accroît le risque de rupture et d’inondations.

La Chine a en parallèle activé une réponse de niveau IV contre les crues au Tibet et dépêché des experts ainsi qu’une équipe de surveillance hydrologique à Gyirong pour suivre l’évolution du barrage naturel.