Thomas Tuchel prolonge son contrat à la tête de l’équipe d’Angleterre de football jusqu’en 2028

La Fédération anglaise de football a officialisé la prolongation du contrat du sélectionneur Thomas Tuchel jusqu’à l’UEFA Euro 2028. Le technicien allemand restera donc en charge de la sélection nationale, avec pour objectif de viser les plus hauts résultats lors du championnat d’Europe qui se tiendra en partie au Royaume-Uni et en Irlande.

Arrivé en janvier 2025 avec un engagement initial de 18 mois, Tuchel a rapidement imposé son empreinte sur le collectif. Sous sa houlette, l’Angleterre a signé une phase qualificative pour la Coupe du monde 2026 exemplaire : une série sans défaite, vingt buts inscrits et aucun encaissé, témoignage d’une organisation défensive solide et d’une efficacité offensive retrouvée. Cette performance a contribué à maintenir la sélection parmi les cinq meilleures nations au classement mondial, une place qu’elle occupe depuis plusieurs saisons.

La prolongation du sélectionneur s’accompagne d’un renouvellement des contrats pour son équipe technique : Anthony Barry, Henrique Hilário, Nico Mayer et James Melbourne continueront de collaborer avec lui jusqu’à l’été 2028. Cette continuité vise à assurer une préparation sereine pour les échéances à venir, d’abord la Coupe du monde, puis la Ligue des Nations dès la rentrée, et enfin le lancement de la campagne qualificative pour l’Euro 2028 qui débutera dans un peu plus d’un an, avec une finale programmée à Wembley.

Ambitions et soutien institutionnel