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Thierry Henry compare Lamine Yamal au jeune Cristiano Ronaldo

Impressionné par l’audace de Lamine Yamal, Thierry Henry a établi un parallèle avec Cristiano Ronaldo, saluant la personnalité et l’impact du prodige du FC Barcelone malgré l’élimination face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Football
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Thierry Henry compare Lamine Yamal au jeune Cristiano Ronaldo
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Présent en observateur attentif, Thierry Henry n’a pas manqué de souligner la performance et la personnalité de Lamine Yamal lors du quart de finale retour de Ligue des champions entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid. L’ancien international français a établi un parallèle flatteur entre le jeune prodige catalan et Cristiano Ronaldo, saluant notamment son audace et sa capacité à assumer ses ambitions.

Auteur de l’ouverture du score au Cívitas Metropolitano, le joueur de 18 ans a confirmé sur le terrain les promesses affichées avant la rencontre. Un impact immédiat, même si cela n’a pas suffi à éviter l’élimination du Barça, malgré l’égalisation de Ferran Torres et le but décisif d’Ademola Lookman. « C’est ce que faisait le jeune Cristiano Ronaldo : il pouvait parler avec assurance dans les interviews et le prouver sur le terrain », a expliqué Henry. Avant de poursuivre, impressionné par la personnalité du Barcelonais : « Yamal avait annoncé qu’il porterait Barcelone, et à peine deux minutes après le coup d’envoi, il avait déjà marqué. Mais ce qui m’impressionne encore plus, c’est son audace. »



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