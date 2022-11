Thibaut Courtois : « Je retrouve peu à peu mon meilleur niveau »

Auteur d’un match maîtrisé ce mercredi en Ligue des champions, Thibaut Courtois a montré sa satisfaction quant à ces dernières performances.

Ce mercredi, le Real Madrid achevait la phase de groupes de l’édition 2022/2023 de la Ligue des champions, par une large victoire (5-1) contre le Celtic Glasgow au Santiago Bernabeu. Si Luka Modric (6è, SP), Rodrygo (21è, SP), Marco Asensio (51è), Vinicius Jr (61è) et Fede Valverde (71è) ont inscrit les buts madrilènes, Thibaut Courtois s’est montré à son avantage dans les buts, sortant même le penalty de Juranovic (35è).

MATCH à SUIVRE Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Real Madrid - : - Celtic Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Shakhtar Donetsk - : - RB Leipzig Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAC - : - Benfica Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Juventus - : - PAR Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 COP - : - Borussia Dortmund Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAC - : - Sevilla Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 AC Milan - : - Red Bull Salzburg Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 CHE - : - Dinamo Zagreb Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Monchengladbach - : - VfB Stuttgart Serie A 2022-2023 Journée 13 Udinese - : - LEC La Liga 2022-2023 Journée 13 GIR - : - Athletic Club Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 14 TRO - : - AUX La Liga 2022-2023 Journée 13 Getafe - : - Cadiz Serie A 2022-2023 Journée 13 Empoli - : - Sassuolo Serie A 2022-2023 Journée 13 Salernitana - : - CRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Hertha Berlin - : - Bayern Munich Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FC Augsburg - : - Eintracht Frankfurt Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 1899 Hoffenheim - : - RB Leipzig Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 FSV Mainz 05 - : - VfL Wolfsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 13 Borussia Dortmund - : - VfL BOCHUM < >

Après la rencontre, le gardien belge a livré ses impressions au micro des médias de son club. Il a notamment déclaré que des matchs comme celui-ci « l’aidaient à retrouver son meilleur niveau » après la sciatique qui l’a tenu à l’écart pendant 20 jours. « J’ai frôlé la balle, mais je n’ai pas pu suffisamment mettre la main dessus pour la sortir (en référence au but concédé sur coup franc). Un très bon match, cinq buts, beaucoup d’occasions… personnellement, je retrouve peu à peu mon meilleur niveau après des jours sans pouvoir m’entraîner beaucoup. Des matchs comme celui d’aujourd’hui aident à cela« , a-t-il poursuivi sur RealMadrid TV.

Thibaut Courtois a également commenté la façon dont il a vécu les instants précédant le penalty qu’il a stoppé, quelques jours après en avoir concédé un face à l’Uruguayen Stuani dans LaLiga Santander. « Aujourd’hui, Llopis ne m’a rien dit. Contre Girona, j’avais le sentiment que Stuani allait tirer à gauche, mais nous avions parlé avant qu’il allait tirer à droite, et il a tiré à droite. Nous avons vu que Juranovic les lance à droite en Europe et à gauche en Écosse, mon intuition me disait aussi à droite, donc je me suis lancé là et j’ai pu l’arrêter« , a-t-il ajouté. De bons augures pour la Belgique à quelques semaines du début du Mondial 2022.