Théo ciblé par des commentaires grossophobes après s’être affiché torse nu lors de la tournée de la Star Academy

Théo, ancien candidat de la dernière saison de la Star Academy, s’est retrouvé au centre d’une polémique sur les réseaux sociaux après s’être affiché torse nu lors d’un concert de la tournée des anciens élèves, provoquant une vague de commentaires qualifiés de grossophobes et déclenchant un mouvement de soutien de la part de ses fans.

La tournée, lancée par plusieurs participants de l’émission, comporte près de soixante dates à travers la France avec des Zénith souvent complets, selon les comptes rendus des concerts. Ces représentations attirent un public nombreux venu retrouver l’ambiance du château et les prestations des candidats révélés par l’émission.

Des vidéos tournées pendant les concerts circulent largement sur les plateformes sociales depuis quelques jours. Certaines séquences sont détournées ou moquées et suscitent de nombreux commentaires ; l’un de ces extraits, montrant Théo torse nu sur scène, a été particulièrement relayé et commenté.

Commentaires grossophobes et réactions des internautes

La diffusion de la séquence a entraîné une série de messages insultants à l’encontre du chanteur. Parmi les remarques publiées, on relève des formules explicitement grossophobes : « Il est gras« , « C’est bien grassouillet » ou encore « Des seins, du ventre… il faut garder sa chemise ! » Ces propos ont été partagés et amplifiés par des centaines d’utilisateurs sur plusieurs réseaux.

Face à ces attaques, des supporters de la Star Academy ont pris la défense de Théo. Plusieurs internautes ont dénoncé des commentaires jugés gratuits et blessants, estimant que les critiques dépassent la simple appréciation d’une prestation artistique. Sur X (anciennement Twitter), on trouve des messages tels que « Il est juste musclé quoi » et « Quelle honte, c’est de pire en pire. Je n’ai jamais vu ça« .

Le phénomène observé — moqueries et remarques sur le physique d’un artiste — s’inscrit dans un débat plus large concernant le harcèlement en ligne et la grossophobie sur les réseaux sociaux. La grossophobie désigne les attitudes, propos et comportements discriminatoires dirigés contre des personnes en raison de leur corpulence ; elle se manifeste notamment par des moqueries publiques et des commentaires humiliants.

Lors de cette tournée, plusieurs autres vidéos font également l’objet de commentaires contrastés : certains extraits sont salués par des applaudissements et des ovations, d’autres sont moqués ou qualifiés de « gênants » par des internautes. La circulation rapide de ces images sur les plateformes sociales accentue la visibilité des polémiques et polarise les réactions autour des artistes présents sur scène.