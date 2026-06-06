Nabilla : son ex Sofiane annonce que sa femme attend des jumeaux

Sofiane Tadjine , ancien candidat emblématique de la Star Academy , a annoncé ce vendredi 5 juin 2026 sur Instagram que sa compagne attend des jumeaux. Le chanteur, devenu visage connu du grand public depuis sa participation à l’émission en 2004, a partagé plusieurs photos de la future maman dévoilant son ventre arrondi et une légende énigmatique célébrant cette « double » grossesse.

Déjà père d’un premier enfant, Néo, né en août 2017, Sofiane se prépare donc à agrandir sa famille de manière significative dans les mois à venir. L’annonce a suscité de nombreux messages de félicitations sur les réseaux sociaux, y compris de la part de la mère de son fils, Nikki Zsurikova, qui a adressé des vœux chaleureux aux futurs parents.

Au fil d’une carrière mêlant musique et télévision, Sofiane a construit une présence médiatique qui rend cette nouvelle particulièrement suivie par les internautes et les médias people.

Parcours médiatique et réactions après l’annonce

Sofiane Tadjine s’est fait connaître du grand public à l’automne 2004 en intégrant la quatrième saison du télé‑crochet Star Academy. Au sein du château, il a côtoyé plusieurs candidats de cette édition, et a notamment développé une forte amitié avec Grégory Lemarchal, lauréat de la saison. L’exposition offerte par l’émission a fourni à Sofiane une vitrine pour lancer sa carrière dans la musique et maintenir une présence à la télévision.

Quelques années plus tard, il est revenu à l’écran en participant à la quatrième saison des Anges de la télé‑réalité sur NRJ12. C’est lors de ce tournage qu’il a eu une brève relation médiatisée avec Nabilla, qui a inspiré au chanteur le titre Dingue de toi, chanson qui a rencontré un succès commercial à l’époque et reste associée à cette période de sa carrière.

Sur Instagram, l’artiste a publié plusieurs clichés accompagnés de la légende suivante : « Équation de la vie … probality 0,3 % + (baraka + Mazal) X 2 = 300% cœur de daron, c’est dieux qui donne« . Les images montrent la compagne de Sofiane posant auprès de lui, le ventre visible, confirmant qu’il s’agit bien d’une grossesse gémellaire.

La publication a rapidement recueilli des commentaires de soutien et de félicitations de la part d’internautes qui souhaitent du bonheur aux futurs parents et saluent l’arrivée prochaine des jumeaux. Parmi les réactions, on note des messages tels que « Néo sera un super grand frère » ou « Félicitations, que du bonheur ».

Nikki Zsurikova, la mère du premier enfant de Sofiane, Néo, a également réagi publiquement en adressant ses vœux aux futurs parents : « J’ai vraiment hâte. On se voit bientôt« , a‑t‑elle écrit.