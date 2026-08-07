The Voice Kids: Soprano lance un syndicat anti Patrick Fiori dans le jury

Dès le 22 août 2026, soixante jeunes talents se présenteront face aux célèbres fauteuils rouges, à la recherche d’une place dans l’équipe des coachs. Cette douzième édition promet d’être marquée par une compétition acharnée entre les coachs Patrick Fiori, Santa, Soprano et M. Pokora, chacun déterminé à décrocher la victoire. L’ambiance s’annonce surtout pimentée par de nouvelles règles introduites pour intensifier les stratégies des mentors autour des auditions à l’aveugle.

La phase des auditions inaugurales pose les bases d’une compétition où les coups bas sont désormais permis. En effet, une innovation majeure fait son apparition : un bouton spécial, dit « bouton à gages », destiné à perturber les chances des autres coachs dans la sélection des candidats. Cette nouveauté crée une dynamique inédite, permettant aux coachs d’interférer directement dans la bataille pour les talents en gênant leurs adversaires. Ce dispositif ajoute une dimension stratégique supplémentaire où rivalité rime avec stratégie et esprit de compétition au sein du jury.

Depuis son entrée dans le programme, Patrick Fiori s’est imposé comme un véritable poids lourd du coaching sur The Voice Kids. Avec six victoires à son actif, il détient à ce jour le record de trophées parmi les coachs du programme. Cette domination lui vaut l’attention et la méfiance de ses collègues. Selon le producteur Pascal Guix, une véritable coalition s’est formée lors de la saison précédente : Santa, Soprano et M. Pokora se sont regroupés pour freiner la marche triomphale de Patrick Fiori. Bien que cette stratégie ait porté ses fruits par moments, elle reste difficile à maintenir face à la persévérance et au talent du coach expérimenté. Dans les images promotionnelles, les trois coachs n’hésitent pas à plaisanter sur la création d’un « syndicat anti-Patrick » pour empêcher une nouvelle victoire de leur concurrent, une rivalité amicale qui anime les coulisses de l’émission.

Un cadre renouvelé pour renforcer la compétition

L’objectif des nouvelles règles est d’intensifier les interactions entre coachs et d’accroître le suspense autour des sélections. L’utilisation du bouton à gages, permettant de gêner un coach au moment crucial d’une audition, introduit une composante ludique et tactique sans précédent. Cette mécanique encourage les coachs à user de ruses et alliances temporaires pour prendre le dessus dans la course aux talents. M. Pokora, par exemple, semble séduit par cette formule, allant même jusqu’à promettre à un candidat prêt à faire des sacrifices personnels pour avancer dans la compétition : « je suis prêt à me séparer d’un ami pour travailler avec toi pour qu’on aille gagner ensemble ».

Ces éléments laissent présager une saison où chaque épisode sera rythmé par des rebondissements et des affrontements stratégiques autant que par la découverte de jeunes voix prometteuses. Le public, déjà captivé par les éditions précédentes, attend avec impatience le début des émissions pour voir comment ce nouvel équilibre entre coopération et rivalité évoluera sur scène. Après plusieurs mois d’absence, le retour du show musical familial reste ainsi un moment fort de la rentrée télévisuelle sur TF1.