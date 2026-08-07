Charly Oleg, monsieur blind test de Tournez manège, qui était-il ?

Le 7 août 2026 aurait marqué le 95e anniversaire de Charly Oleg, figure emblématique de la musique et de la télévision françaises. Pianiste virtuose au parcours impressionnant, il a su marquer des générations grâce à son talent exceptionnel et sa présence à l’écran. Connnu pour son jeu d’orgue dynamique et son rôle dans l’émission culte « Tournez manège ! », Charly Oleg a laissé une empreinte indélébile dans le paysage audiovisuel français. Ce parcours remarquable débute dès la Moselle, son lieu de naissance, avant de rayonner sur les plus grandes scènes et plateaux télévisés.

Né le 7 août 1931 à Nilvange sous le nom de Charles Auguste Olejniczak, il grandit dans une famille modeste d’origine polonaise. Très tôt, le piano devient sa passion et son refuge. À l’âge de 14 ans, il quitte la maison familiale pour se consacrer à sa vocation musicale, rejoignant le Conservatoire de Metz deux ans plus tard. Là, il obtient un premier prix de piano, démontrant déjà un talent hors du commun. Cette formation initiale pose les bases solides de sa longue carrière artistique.

Dans ses premières années de vie professionnelle, Charly Oleg joue dans les bals populaires, cabarets et lors des mariages pour subvenir à ses besoins. C’est à cette époque qu’il adopte le pseudonyme sous lequel il se fera connaître. Possédant l’oreille absolue, il pouvait mémoriser des milliers de mélodies, un don qui lui ouvre bientôt les portes des plus grands artistes et productions musicales. Après son service militaire dans la musique de l’armée, il s’installe à Paris, franchissant une nouvelle étape décisive dans sa carrière.

Des bals populaires aux plus grandes vedettes de la chanson

Arrivé dans la capitale, Charly Oleg se fait rapidement remarquer pour son sens musical et son habileté au piano. À seulement 20 ans, il remplace en urgence un pianiste pour accompagner Joséphine Baker lors d’une tournée à Londres, ce qui lance véritablement sa carrière professionnelle.

Fort de cette première expérience, il collabore ensuite avec des icônes de la chanson française telles que Mireille Mathieu et Charles Aznavour, accompagnant ces artistes durant leurs concerts et enregistrement. Sa réputation de pianiste accompagnateur de haute qualité ne cesse de grandir, et en 1979, Charly Oleg devient chef d’orchestre au Théâtre de la Renaissance. Il dirige alors plusieurs opérettes célèbres, dont « La Belle de Cadix », « À la Jamaïque » et « Un de la Canebière », confirmant son prestige et son expertise dans le monde musical.

En parallèle, il continue à fréquenter les salles de bal et à animer diverses manifestations musicales, désormais reconnu comme une valeur sûre. Ses talents d’arrangeur et de chef d’orchestre multiplient les opportunités, enrichissant un parcours qui s’étend bien au-delà des scènes parisiennes.

Le visage incontournable de « Tournez manège ! »

Charly Oleg doit cependant une part importante de sa célébrité au petit écran. Dès 1965, il fait ses débuts à la télévision auprès de l’ORTF dans « Télé Dimanche », où il accompagne le « Jeu de la chance ». Il contribue ainsi à faire émerger de nombreux artistes encore inconnus du grand public.

Mais c’est à partir de 1985 que sa popularité explose grâce au lancement de « Tournez manège ! » sur TF1, un jeu de rencontres de renom. Aux côtés des animatrices Évelyne Leclercq, Fabienne Égal et Simone Garnier, Charly Oleg devient une figure emblématique du programme. Installé derrière son orgue Hammond, il joue les premières notes de chansons que les candidats doivent deviner, une forme précoce de blind test qui rencontre un immense succès.

Son enthousiasme communicatif, sa silhouette élégante, sa moustache caractéristique et son cri emblématique « Ouaaaais ! Formidable ! » marquent durablement les téléspectateurs. Il explique lui-même connaître environ « dix mille airs » et maintenir une rigueur quotidienne dans la pratique du piano, affirmant jouer « tous les jours au moins deux heures ». Le jeu reste à l’antenne jusqu’en 1993, conférant à Charly Oleg une présence continue et appréciée sur les ondes françaises.

Parallèlement, il intervient fréquemment dans « La Chance aux chansons », animé par Pascal Sevran, où il confirme une fois de plus son rôle de musicien incontournable du petit écran et sa grande culture musicale.

Une retraite active jusqu’à un dernier retour télévisé

À la fin de « Tournez manège ! », Charly Oleg se retire progressivement des plateaux télévisés mais ne renonce jamais à la musique. Il poursuit une activité soutenue dans toute la France, donnant des concerts, animant des galas, des spectacles en province, ainsi que des animations dans des maisons de retraite et des croisières, maintenant ainsi un lien fort avec le public.

En 2007, il sort un album intitulé « Variations personnelles » regroupant ses propres compositions, témoignant de sa créativité intacte. Deux ans plus tard, il partage encore sa passion pour le piano dans diverses interviews et événements.

Le public le retrouve brièvement en 2016 lors de l’émission « Le Grand Blind Test » sur TF1, animée par Laurence Boccolini. À cette occasion, il reprend place derrière un orgue électronique pour animer des devinettes musicales, faisant ressurgir une dose de nostalgie auprès des téléspectateurs.

Charly Oleg s’éteint le 8 septembre 2025, au Blanc-Mesnil, à l’âge de 94 ans. Son décès suscite une vive émotion parmi ses nombreux admirateurs et professionnels de la musique. Durant près de sept décennies, il aura incarné le rôle du musicien alliant virtuosité, dynamisme et une présence chaleureuse qui ont marqué la chanson française et la télévision.