Philippe Corti libéré de prison : il doit tout à Thierry Ardisson

Ce vendredi 7 août 2026, la chaîne TMC diffuse le film Inestimable, une comédie signée Éric Fraticelli et portée par un trio d’acteurs comprenant Didier Bourdon, Éric Fraticelli lui-même, ainsi que Philippe Corti. Cette diffusion est une occasion unique de revenir sur le parcours singulier de Philippe Corti, DJ emblématique des nuits françaises, dont l’histoire personnelle mêle succès, chute judiciaire et résilience. Connue pour ses mélanges éclectiques et son influence majeure dans les années 1980 et 1990, sa carrière s’est brutalement interrompue par une condamnation pour des faits liés au trafic de drogue. Son retour à la scène médiatique doit beaucoup à une rencontre déterminante avec Thierry Ardisson, qui lui offrira un nouveau souffle professionnel après sa sortie de prison.

Philippe Corti, de son vrai nom Philippe Corticchiato, est né à Millau en 1958 dans une famille d’enseignants d’origine corse. Après avoir quitté des études de droit, il s’est consacré pleinement à sa passion pour la musique et le DJing. Rapidement, il s’est fait un nom dans le paysage nocturne français en animant des discothèques du Sud, avant d’ouvrir son propre club à Port-Camargue en 1985. Son approche musicale novatrice, alliant grands classiques français comme Claude François, Dalida ou Luis Mariano avec des tubes contemporains, lui a permis de se démarquer et d’attirer un public éclectique et fidèle. Le soutien du couturier Christian Lacroix a également contribué à son rayonnement.

Le point d’orgue de son ascension survient en 1985 lorsqu’il est choisi par Yves Mourousi pour animer son mariage dans les arènes de Nîmes, événement spectaculaire rassemblant plus de 25 000 personnes. Cette visibilité propulse Philippe Corti sur la scène parisienne où il ouvre le club Distriko. Il devient rapidement une figure incontournable de la nuit parisienne, fréquentant les lieux emblématiques tels que le Queen, le Palace et le Papagayo à Saint-Tropez. Sa carrière est aussi marquée par une collaboration de longue date avec Thierry Ardisson, qui l’intègre en 1986 dans son émission Bains de minuit diffusée depuis le célèbre club des Bains Douches.

De l’ombre de la prison à la renaissance médiatique grâce à Thierry Ardisson

Malgré cette trajectoire ascendante, le début des années 1990 marque un tournant dramatique dans la vie de Philippe Corti. En 1994, il est condamné à quatre ans de prison à la suite d’une affaire liée à un trafic de drogue autour du club Papagayo. Au final, il purgera deux années de détention, entre 1994 et 1996, période qu’il qualifiera lui-même de « vaisseau de douleur ». Dans plusieurs interviews accordées dès sa sortie, notamment dans Paris Dernière et plus tard dans Tout le monde en parle, Philippe Corti a décrit les conditions difficiles de son incarcération : agressions, isolement affectif malgré la solidarité entre détenus, et les lourds obstacles pour conserver des relations avec sa famille.

Son arrestation spectaculaire à Saint-Tropez, suivie de 96 heures de garde à vue, a profondément impacté son image publique, le présentant aux médias comme un « dealer de la jet-set ». Cette stigmatisation médiatique, estime-t-il, a marqué davantage sa vie que la peine elle-même. Il évoque aussi la douleur de ses parents, enseignants engagés dans des valeurs désormais bafouées par cette affaire. Pendant sa détention, il a tenté de se reconstruire par la pratique du sport, la lecture, ainsi que par un travail audiovisuel en prison.

Au cœur de cette tourmente, Thierry Ardisson s’est révélé un soutien essentiel. Toujours proche de Philippe Corti, Ardisson lui fait parvenir un contrat de travail alors même que le DJ est encore incarcéré. Ce document a permis entre autres un aménagement de sa peine facilitant sa réinsertion. Philippe Corti ne manque jamais de remercier publiquement l’animateur, qu’il considère comme un pilier de sa renaissance personnelle et professionnelle. Ardisson a également dû se battre contre les pressions politiques, notamment de la mairie de Saint-Tropez, qui contestait le fait qu’un condamné travaille à la télévision. Ses démarches auprès du président de France Télévisions, Hervé Bourges, ont été décisives pour maintenir l’avenir télévisuel de Corti.

Rétabli dans le monde des médias, Philippe Corti retrouve sa place en tant que DJ sur Tout le monde en parle, participe aux célèbres blind tests qui contribuent à sa notoriété puis enchaîne divers projets télévisés. Il participe notamment à Intervilles, prête sa voix aux Enfants de la télé et multiplie les rôles au cinéma et dans des séries télé.

En 2026, sa présence dans le casting d’Inestimable, une comédie d’Éric Fraticelli diffusée sur TMC, atteste de son parcours marqué par la célébrité, la chute puis la reconstruction. Ce film, porté par des talents de premier plan, rappelle l’importance de sa résilience et souligne l’influence capitale de figures comme Thierry Ardisson dans son retour au premier plan.