Star Academy : une ex-candidate de The Voice remplace Lucie Bernardoni

La renommée émission musicale Star Academy, qui a marqué le paysage audiovisuel français depuis plus de deux décennies, s’apprête à connaître un bouleversement majeur dans sa prochaine édition. Plusieurs enseignants emblématiques ont en effet décidé de quitter le programme, parmi lesquels Lucie Bernardoni, la répétitrice dont la contribution a été saluée tout au long des saisons. Par ailleurs, une ancienne candidate de The Voice est pressentie pour intégrer l’équipe pédagogique, marquant ainsi un nouveau départ pour le célèbre télé-crochet. Ces changements interviennent alors que la production envisage une refonte partielle des professeurs, avec au moins cinq départs annoncés. La Star Academy se prépare donc à repartir sur de nouvelles bases pour continuer à former et révéler les talents de la chanson.

Depuis son lancement sur TF1, il y a 23 ans, la Star Academy s’est imposée comme une émission phare du divertissement musical en France. Pendant douze saisons, elle a permis à de nombreux jeunes artistes de se faire connaître auprès du grand public, offrant une plate-forme essentielle à des noms devenus aujourd’hui incontournables, tels que Jenifer, Nolwenn Leroy, Grégory Lemarchal ou encore Pierre Garnier. Ce programme de télé-réalité combine formation artistique et compétition, dans une résidence où les participants vivent et répètent ensemble. La qualité de l’encadrement pédagogique a souvent été citée comme un des points forts du show, faisant des professeurs, notamment les répétiteurs, des figures clés du succès et de la crédibilité de l’émission.

Selon les révélations faites par Clément Garin, journaliste bien renseigné sur les coulisses télévisuelles, la répétitrice emblématique Lucie Bernardoni, figure incontournable des dernières saisons, a décidé de ne pas poursuivre l’aventure. Son départ interroge autant qu’il suscite de nombreuses attentes, la production cherchant déjà une remplaçante capable d’apporter une nouvelle dynamique tout en restant fidèle à l’esprit du programme. Le choix s’est porté sur une ancienne candidate de The Voice, émission concurrente et renommée de découverte vocale, signe d’une volonté de renouvellement tout en conservant un haut niveau d’expertise artistique au sein de l’équipe des professeurs.

Marlène Schaff et Michael Goldman quittent également le programme

Les départs ne se limitent pas à Lucie Bernardoni. En effet, Marlène Schaff, qui avait déjà annoncé son intention de quitter la Star Academy au mois de juin dernier, a clairement exprimé ses motivations lors d’un entretien au Parisien. Ayant occupé les fonctions de répétitrice et de professeure d’expression scénique pendant quatre saisons, elle explique que cette expérience, bien que très enrichissante, ne lui permet plus de concilier ses engagements professionnels. Son souhait est désormais de se consacrer pleinement à sa carrière personnelle, notamment à la création de son spectacle intitulé A Queen is Born. Cette nouvelle étape nécessite un investissement complet, incompatible avec les contraintes de planning parfois imprévisibles de l’émission.

Marlène Schaff souligne également les difficultés à gérer le rythme du tournage, réparti sur plusieurs mois, ce qui rend complexe la poursuite d’autres projets artistiques. Elle a décrit le moment de son départ comme une réflexion personnelle profonde, insistant sur l’importance de se recentrer sur des activités qu’elle considère plus positives et compatibles avec son équilibre professionnel et personnel. Malgré cette décision, elle conserve une grande reconnaissance pour ce que la Star Academy lui a apporté en termes d’opportunités et d’expérience.

Par ailleurs, Michael Goldman, directeur du programme et figure importante dans la gestion et le développement de la Star Academy, a lui aussi annoncé qu’il ne continuerait pas sa collaboration avec l’émission. Sa décision s’inscrit dans ce même mouvement de renouvellement qui touche plusieurs membres clés de l’équipe. Ce double départ, celui d’une professeure très impliquée et celui du directeur, illustre la profondeur des changements à venir, qui devraient influencer directement le format et la mise en œuvre pédagogique de la future saison.