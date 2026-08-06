Agathe Auproux charge Guillaume Pley après l’enquête des Inrockuptibles

Guillaume Pley, personnalité médiatique majeure en France, est au cœur d’une controverse après la publication d’une enquête dans Les Inrockuptibles. Le présentateur, âgé de 41 ans et à la tête du podcast à succès Legend, valorisé à plus de 70 millions d’euros, est visé par des accusations sérieuses portant sur des comportements inappropriés. Ces révélations ont déclenché une vague d’indignations dans le milieu des médias, tandis que l’animateur est resté jusqu’à présent silencieux.

Depuis ses débuts, Guillaume Pley s’est imposé comme une figure influente, notamment via ses émissions et ses activités sur diverses plateformes numériques. Mais l’enquête menée par le magazine Les Inrockuptibles met aujourd’hui en lumière des témoignages critiques de ses anciens collaborateurs, accusant l’animateur de racisme et de sexisme au sein de ses équipes.

Ces allégations remontent aussi à des faits plus anciens datant de son passage sur NRJ, où il animait Guillaume Radio 2.0. Plusieurs femmes ont livré des témoignages anonymes, décrivant des comportements jugés inappropriés, voire déplacés, lors de leurs échanges avec Guillaume Pley à cette époque.

Accusations de comportements inappropriés et témoignages

Le dossier expose plusieurs accusations préoccupantes, notamment en rapport avec des actes supposés survenus lors d’une période où Guillaume Pley était encore à NRJ. Trois jeunes femmes ont accepté de s’exprimer sous couvert d’anonymat sur les faits. L’une, identifiée seulement sous le prénom d’emprunt Louise, évoque des conversations qu’elle aurait eues avec l’animateur alors qu’elle n’avait que 14 ans.

Une autre personne relate un incident lors de son stage chez NRJ, où elle dénonce un geste non consenti de la part de Guillaume Pley : « Il a posé sa main sur ma cuisse, sans mon consentement« . Cette jeune femme, consciente de l’influence de l’animateur, avait à l’époque 19 ans et avait décidé d’interrompre sa mission suite à cet épisode.

Au-delà des actes décrits, les témoignages dressent un portrait d’une gestion d’équipe contestée, marquée par des comportements jugés sexistes et racistes. Ces révélations proviennent d’anciens collaborateurs ayant côtoyé Guillaume Pley dans le cadre professionnel.

À ce jour, Guillaume Pley n’a pas apporté de réponse publique à ces accusations qui alimentent un débat intense dans le monde des médias.

Réactions dans le milieu médiatique : le cas Agathe Auproux

L’annonce de ces faits a suscité des réactions immédiates parmi les professionnels des médias. Agathe Auproux, journaliste et chroniqueuse connue pour son franc-parler, a fait publiquement part de son indignation sur Instagram. Elle a dénoncé le comportement de Guillaume Pley en des termes très fermes, ajoutant : « Ajoutons ce moins que rien à la liste de tous les pédo et arrêtez de lui donner du crédit. Ils se pistonnent et protègent entre eux, c’est pas possible, car objectivement c’est un intervieweur ultra médiocre. »

Son message accompagnait le partage de l’enquête des Inrockuptibles, contribuant à amplifier la visibilité de ces accusations au sein du grand public et des professionnels du secteur.

Jusqu’à présent, aucune autre personnalité médiatique n’a exprimé publiquement de commentaires aussi marqués à propos de cette affaire.