Muriel Robin tombe le haut lors de l’émission de Frédéric Lopez

Lors d’un épisode marquant de l’émission Rendez-vous en terre inconnue, l’humoriste et comédienne Muriel Robin a offert une séquence inattendue et authentique lors d’un voyage en Namibie avec l’animateur Frédéric Lopez. En immersion totale chez le peuple himba, connu pour ses traditions ancestrales et son mode de vie semi-nomade, Muriel Robin a choisi de s’immerger complètement dans les coutumes locales, notamment en se dénudant le haut du corps pour appliquer la célèbre ocre rouge, un geste chargé de symbolique qu’elle a assumé devant les caméras, surprenant non seulement l’équipe de tournage mais aussi l’animateur.

Cette immersion a marqué les esprits, notamment auprès de Frédéric Lopez qui a partagé sur le compte Instagram de France Télévisions son étonnement face à l’attitude pleinement engagée de son invitée. Loin d’une simple exploration touristique, cette séquence a révélé la volonté d’une artiste que le public connaît depuis ses débuts dans les années 1980 de s’ouvrir à une culture très différente, en respectant scrupuleusement ses rites.

Muriel Robin, reconnue pour son parcours artistique impressionnant, est notamment célèbre pour ses débuts au sein de l’émission humoristique « La Classe » puis grâce à ses spectacles solos qui ont fortement contribué à sa notoriété en France. Sa démarche dans Rendez-vous en terre inconnue témoigne d’une curiosité humaine et d’un engagement personnel qui transcendent la simple visite.

Une immersion totale chez les Himbas

Au cours de leur séjour, Muriel Robin et Frédéric Lopez ont vécu au rythme des Himbas, un groupe ethnique vivant dans le nord de la Namibie, qui perpétue des traditions ancestrales liées à leur environnement et à leur identité. Ce peuple semi-nomade est particulièrement connu pour l’usage de l’ocre rouge, une matière naturelle qu’ils appliquent sur la peau et les cheveux pour se protéger du soleil et marquer leur appartenance culturelle.

Lors d’une séquence filmée dans une petite grotte où les femmes himbas récoltent l’ocre, Muriel Robin a été invitée à participer au rituel. L’ocre est extraite sous forme de poudre fine, utilisée par les Himba pour enduire leur corps de cette matière vibrante qui symbolise la beauté, la protection et les habitudes anciennes du groupe.

Frédéric Lopez raconte qu’il a été complètement surpris lorsque l’humoriste a choisi d’enlever son haut pour traiter son corps avec l’ocre, une pratique réservée aux femmes Himba. Ce geste, réalisé par respect pour la coutume locale, a transformé un moment de simple observation en une expérience profondément immersive. L’animateur a confié qu’il ne s’attendait pas à ce que Muriel Robin accepte d’aller aussi loin dans ce rite, soulignant la portée symbolique et émotionnelle du geste.

Devant la caméra, dans une scène filmée depuis les hauteurs de la grotte, Frédéric Lopez a dû réagir face à la nudité passagère de la comédienne en demandant de serrer le cadre afin d’éviter que la séquence ne montre plus que ce que la diffusion publique pouvait tolérer. Un souci technique toutefois rapidement relégué au second plan par la spontanéité de Muriel Robin, qui n’a pas hésité à se plier pleinement à cette tradition culturelle.

Après avoir appliqué l’ocre rouge sur son buste, l’humoriste est remontée de la grotte avec le corps teinté de cette couleur naturelle, en affichant une satisfaction palpable. Frédéric Lopez lui a alors rappelé qu’elle ne pourrait pas se laver pendant plusieurs jours, une contrainte liée aux usages himba, à laquelle Muriel Robin a répondu avec un éclat de détermination : « Je m’en fous ! ».

Ce moment est resté gravé comme l’un des épisodes forts de cette émission, illustrant une rencontre riche entre deux mondes que tout semble opposer, mais qui s’unissent l’espace d’un instant autour du respect et de la découverte authentique.