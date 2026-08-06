Guillaume Musso présente l’amour de sa vie, connu des stars mondiales Beyoncé et Jay-Z

Avec plus de 34 millions de livres vendus dans le monde et une traduction de ses œuvres en 47 langues , Guillaume Musso s’impose comme l’un des auteurs français les plus lus à l’échelle internationale. Son dernier roman, Le Crime du Paradis, met à l’honneur sa ville natale, Antibes, qu’il affectionne tout particulièrement et qu’il décrit avec une sensibilité palpable. Ce retour aux sources donne à son œuvre une dimension plus personnelle tout en conservant le suspense accrocheur qui a fait son succès.

L’auteur, régulièrement invité sur les plateaux télévisés, s’est ainsi confié face aux caméras de BFMTV en arpentant les remparts d’Antibes, un lieu chargé de souvenirs pour lui. Il évoque avec émotion les promenades qui rythmaient ses matinées d’enfant, toutes marquées par la proximité du lycée Audiberti et l’atmosphère propre aux ruelles de la ville. Cette proximité avec sa ville natale nourrit son écriture et semble renforcer son attachement désormais renforcé par la distance, un sentiment fréquent chez ceux qui quittent leur lieu d’enfance.

Antibes, un décor vivant au cœur du roman

Dans Le Crime du Paradis, l’écrivaine transforme Antibes en un véritable personnage de son histoire. La cité azuréenne ne se contente pas d’être un simple décor, elle imprègne chaque page du roman par ses remparts historiques, ses ruelles pittoresques ainsi que son port animé, incarnant l’ambiance méditerranéenne qui caractérise la ville. L’utilisation d’Antibes comme cadre principal offre au lecteur une immersion complète dans cet environnement qui influence le déroulement de la fiction.

Ce projet littéraire est également un hommage appuyé à Antibes, ville qui a marqué la formation personnelle de Guillaume Musso. Cette affection est visible dans la manière dont il décrit les lieux avec un souci du détail évident, mettant en relief à la fois la beauté du paysage urbain et la richesse historique locale, éléments qui enrichissent la trame narrative par leur authenticité.

Par ailleurs, Guillaume Musso reconnaît l’influence d’Agatha Christie sur son écriture, évoquant la célèbre romancière comme une source d’inspiration majeure. Il apprécie particulièrement la mécanique des romans à énigmes, où le mystère et le suspense invitent le lecteur à compléter l’histoire en faisant ses propres déductions. Cette approche participe à l’élaboration d’un récit où les retournements de situation et les fausses pistes sont soigneusement orchestrés, prolongeant le succès de son style narratif.

Au-delà de son attachement personnel à Antibes, la ville elle-même jouit d’une notoriété internationale en raison de son cadre exceptionnel et de sa fréquentation par des célébrités. Située sur la Côte d’Azur, la commune attire régulièrement des stars mondiales, comme Beyoncé et Jay-Z, qui viennent profiter du climat doux et des infrastructures luxueuses du Cap d’Antibes. Ce prestige confère à la ville une visibilité accrue qui dépasse largement les frontières françaises.

Depuis plus de deux décennies, Guillaume Musso continue d’enchaîner les best-sellers, publiant une vingtaine de romans traduits dans le monde entier, avec des millions d’exemplaires écoulés. Son dernier ouvrage renouvelle cette dynamique, mêlant suspense et émotion tout en offrant un vibrant hommage à la cité qui l’a vu grandir. Ce lien étroit entre sa trajectoire d’auteur et ses racines géographiques illustre une facette intime de sa personnalité que les lecteurs peuvent désormais découvrir à travers son œuvre.