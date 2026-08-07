Stéphane Bern succède à Cyril Féraud à la tête de La Carte aux trésors

Stéphane Bern, figure emblématique de la télévision française et passionné d’histoire, s’apprête à prendre les rênes d’une émission culte : La Carte aux trésors . Cette nouvelle étape marque la succession de Cyril Féraud, qui a animé avec succès l’émission pendant plusieurs années. Cette passation de pouvoir soulève une grande attente parmi les téléspectateurs, impatients de découvrir l’interprétation qu’apportera Stéphane Bern à ce programme de France Télévisions.

La production vient de diffuser les premières images de cette nouvelle saison. On y voit un Stéphane Bern toujours aussi dynamique et curieux, à la fois proche des décors naturels et des habitants des régions traversées. Son enthousiasme reste palpable, avec une présence sur le terrain qui promet un renouvellement tout en respectant l’esprit de l’émission. Fidèle à son style, l’animateur ne manque pas d’apporter une touche personnelle, mêlant découverte culturelle et anecdotes.

Une séquence particulièrement révélatrice montre Stéphane Bern goûter une spécialité locale dont il partage la saveur avec les téléspectateurs. Il en profite pour glisser une anecdote amusante, rapportée par Michel Drucker : « Michel Drucker m’a dit que si tu prends l’hélico, il faut avoir quelque chose dans le ventre« . Ce clin d’œil témoigne de la complicité et de la convivialité qui caractérisent sa manière d’aborder l’émission.

Les débuts de Stéphane Bern aux commandes de La Carte aux Trésors dévoilés

La date précise de diffusion de la nouvelle saison n’a pas encore été communiquée par France Télévisions. Le lancement est simplement annoncé « prochainement« , laissant présager une arrivée imminente sur les écrans. Cette attente suscite une attention particulière car La Carte aux trésors est un programme qui a su fidéliser un large public grâce à ses explorations de régions méconnues et ses défis variés.

Stéphane Bern, avec son énergie communicative et son enthousiasme habituel, semble bien décidé à imprimer sa marque à cette nouvelle aventure. Connu pour son expertise en histoire et patrimoine, il apporte une dimension culturelle renforcée, ce qui pourrait enrichir l’émission à travers des anecdotes historiques et des rencontres avec les habitants locaux.

De son côté, Cyril Féraud, l’animateur sortant, a adressé ses vœux de réussite à Stéphane Bern. Sur le réseau social X (anciennement Twitter), il avait écrit : « Tout le bonheur pour toi mon cher Stéphane dans cette merveilleuse aventure. Longue vie à La Carte aux Trésors ! Et merci aux fidèles téléspectateurs et à la formidable équipe de l’émission pour ces 8 saisons inoubliables« .

Ainsi, cette passation marque la fin d’un chapitre important avec Cyril Féraud et le début d’une nouvelle ère sous l’impulsion de Stéphane Bern, une personnalité largement reconnue pour ses contributions au paysage audiovisuel et culturel français.