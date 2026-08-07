Guillaume Pley répond aux accusations après l’enquête des Inrocks

Guillaume Pley répond aux accusations qui pèsent contre lui. Ce vendredi 7 août 2026, l’animateur a publié un communiqué dans lequel il prend position à la suite d’une enquête des Inrockuptibles évoquant plusieurs accusations à son encontre. Alors que certains faits lui sont contestés, Guillaume Pley reconnaît toutefois certains comportements qu’il qualifie aujourd’hui d’inappropriés et exprime ses regrets. Ces révélations font suite à des témoignages d’anciens collaborateurs et d’auditeurs sur des comportements problématiques liés à sa gestion managériale et à ses interactions avec des publics mineurs, notamment durant sa période à NRJ.

Les révélations médiatiques mettent en lumière des accusations de racisme, de sexisme et un management toxique dans le cadre de ses activités professionnelles actuelles et passées. Guillaume Pley, figure majeure dans la sphère médiatique française, était jusqu’alors relativement discret sur ces sujets. Sa prise de parole intervient après que plusieurs anciens employés et jeunes femmes ont dénoncé des pratiques jugées inacceptables qu’il aurait exercées tant dans son ancien rôle à la radio qu’à travers ses réseaux sociaux. Dans son communiqué, il reconnaît un certain « manquement au discernement » dans ses échanges avec des mineurs, tout en cherchant à relativiser certains propos.

Guillaume Pley : reconnaissance partielle des faits et regrets exprimés

Dans le détail, l’enquête publiée par Les Inrockuptibles met en avant plusieurs témoignages dénonçant notamment des comportements racistes et sexistes imputés à Guillaume Pley par d’anciens collaborateurs. Ces accusations s’inscrivent dans un contexte plus large de dénonciation des pratiques agressives et parfois abusives dans le domaine du media et du divertissement. La gestion de ses équipes et la nature de ses échanges avec certains membres de son public, souvent jeunes, sont particulièrement pointées du doigt.

Parmi les témoignages recueillis, trois jeunes femmes ont accepté de s’exprimer anonymement concernant leurs interactions avec l’animateur durant son émission Guillaume Radio 2.0, diffusée sur NRJ. L’une d’elles, identifiée sous le prénom d’emprunt Louise, a relaté des conversations initiées par Guillaume Pley alors qu’elle n’avait que 14 ans. L’animateur a reconnu que certains messages envoyés à cette période n’étaient pas directement de sa main mais co-gérés par une équipe en charge de ses réseaux sociaux.

Dans son communiqué transmis à BFMTV, Guillaume Pley déclare : « Même si ces messages n’émanaient pas tous de moi directement, car tous mes comptes sociaux étaient cogérés avec mon équipe, je tiens à exprimer les plus vifs regrets sur la manière dont nous nous adressions et échangions avec nos publics, parfois mineurs ». Il ajoute avoir toujours eu pour objectif d’encourager la participation aux émissions ou d’animer des défis, reconnaissant toutefois que ces échanges étaient « clairement inappropriés » et manquaient de discernement. L’animateur affirme regretter profondément « s’ils ont pu blesser ou mettre mal à l’aise » certains destinataires.

Ces faits remontent à la période 2011-2018, alors que Guillaume Pley officiait à NRJ, où ses émissions incluaient régulièrement des canulars et des séquences humoristiques provocatrices, désormais jugées controversées. Dans son propos, il souligne que « ce qui était peut-être acceptable à l’époque ne l’est plus » et constate que la société a évolué vers davantage de vigilance sur ces questions.

Par ailleurs, une mise en demeure adressée en 2018 par la direction juridique de NRJ fait état d’une accusation selon laquelle un salarié aurait utilisé le compte Snapchat de la station pour envoyer des images à caractère sexuel à une auditrice, un élément qui renforce la gravité des allégations.

Sur le plan de ses activités récentes, notamment avec le média Legend lancé en 2023, Guillaume Pley assure qu’aucun propos à caractère raciste, sexiste ou inapproprié n’y est toléré. Il précise que tout dérapage constaté a été sanctionné conformément aux règles internes.

Enfin, il critique la couverture médiatique de ces événements, qu’il décrit comme animée par « une volonté manifeste de nuire » de certains médias, préférant selon lui la « caricature et la recherche du scandale » à une approche factuelle. Il déclare vouloir tourner la page et se concentrer désormais sur son activité professionnelle.