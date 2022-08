The Voice Kids Afrique: Shirley Dagnon et Tatiana Saïzonou représentent le Bénin (photo)

L’édition 2022 de The Voice Kids Afrique Francophone a pris en compte 17 pays d’Afrique Francophone dont le Bénin qui se fera représenté par deux candidates.

Après l’appel à candidature lancé en juillet 2022, les candidats sélectionnés pour le compte de The Voice Kids Afrique Francophone sont désormais connus. Les deux Kids qui représentent le Bénin ont été présentés lundi 22 août 2022 par le groupe Empire.

« Nous sommes très heureux de vous présenter nos deux ambassadrices béninoises à The Voice Kids Afrique Francophone », a écrit Ulrich Adjovi. Il s’agit de Shirley Dagnon et Tatiana Saïzonou ayant toutes les deux 14 ans. Le duo a la lourde mission de défendre les couleurs nationales du Bénin à ce prestigieux concours qui promeut les plus belles voix musicales de l’Afrique francophone.

Pour rappel, la chaîne de télévision Vox Africa a lancé des castings en physique et en ligne pour la 1ère saison du programme The Voice Kids Afrique Francophone en juillet dernier.

Aller jusqu’au bout de l’aventure

Pour y participer, il fallait avoir entre 8 et 15 ans et résider dans l’un des 17 pays francophones, à savoir : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Guinée, Mali, Niger, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo.

En effet, The Voice Afrique francophone est la version africaine et francophone du célèbre télé-crochet The Voice. Diffusé sur la chaîne Voxafrica, il met en compétition des artistes originaires de 17 pays d’Afrique francophone, qui débutent chacun leur parcours par des auditions à l’aveugle pour choisir un coach, membre du jury. Ce dernier les aide à aller, si possible, jusqu’au bout de l’aventure.

En 2016, la première saison de The Voice Afrique francophone pour adultes a été diffusée avec comme présentateur Claudy Siar, et avec comme coachs A’salfo, Singuila, Charlotte Dipanda et Lokua Kanza.