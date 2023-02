The Best FIFA Awards: Emiliano Martinez, meilleur gardien de l’année

Vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine, Emiliano Martinez a remporté le prix du meilleur gardien de but de l’année, lors des FIFA The Best awards qui se déroulent en France.

La grande cérémonie des FIFA The Best awards se déroule ce lundi à Paris en France. Organisée par l’instance mondiale du foot, elle récompense les meilleurs acteurs du cuir rond de l’année 2022. Et le prix du meilleur gardien de but a été attribué à l’argentin Emiliano Martinez.

Le portier d’Aston Villa, vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l’Albiceleste a décroché le Graal devant Thibaut Courtois (Real Madrid et Belgique) et Yassine Bono (FC Séville et Maroc).

Très critiqué surtout en France pour ses célébrations à polémique, « Dibu » a été l’un des grands artisans du sacre des argentins au Qatar en décembre. Le portier avait brillé en finale, en arrêtant notamment l’ultime occasion de Randal Kolo Muani, puis en détournant la tentative de Kingsley Coman lors de la séance de tirs au but contre les Bleus de Kylian Mbappé.

