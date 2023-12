The Bachelor : « Tu m’as envoûté », poignante déclaration d’amour de Clive Ketu à Zainab 

- Publicité-

Clive Ketu déclare son amour à Zainab après l’avoir choisie comme l’amour de sa vie le samedi 9 décembre 2023 lors de la finale de l’émission The Bachelor.

L’émission de télé-réalité The Bachelor 2023 a pris fin le samedi 9 décembre 2023, laissant place à une magnifique déclaration d’amour. Clive Ketu, le charmant candidat camerounais, n’a pas hésité à exprimer ses sentiments profonds envers Zainab, la femme qui a su conquérir son cœur parmi les vingt jeunes filles en quête de leur âme sœur.

« Depuis le premier soir que je t’ai vue, c’était magique. Je me suis dit que tu m’avais envoûté avec cette pierre que tu m’avais remise. Je veux être celui qui va te protéger. Tout au long de cette aventure, j’ai découvert beaucoup de sensibilité en moi, et c’était grâce à toi. J’ai envie de mourir pour toi. J’espère que tu surmonteras ton passé. », a-t-il déclaré.

Quelques minutes après la fin de l’émission, Zainab a même partagé une photo d’elle, arborant une énorme bague de fiançailles à l’annulaire, laissant planer le doute sur une possible demande officielle de Clive. Les internautes se sont immédiatement interrogés : seraient-ils déjà fiancés ?

Dès leur première rencontre, une alchimie palpable a envahi l’écran, captivant les internautes qui ont suivi leur histoire avec grand intérêt. The Bachelor Afrique francophone a encore une fois prouvé que l’amour n’a pas de frontières, et que les histoires d’amour naissent même dans les contextes les plus inattendus.