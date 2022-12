The Bachelor: pour conquérir Joël Williams, Riane prend une importante décision

Refoulée par Joël Williams, dans le dernier épisode de l’émission The Bachelor, Riane a pris une importante décision.

Finaliste de l’émission The Bachelor Afrique francophone diffusée sur Canal + pop, Riane semble prête à tout pour conquérir Joël Williams. Après ses nombreux efforts tout au long de l’émission, la jeune femme a décidé de s’installer définitivement à Abidjan. De nationalité française et d’origine algérienne, Riane est célibataire et pourrait bien gagner le cœur de Joël Williams.

En Côte d’ivoire depuis quelques jours, la jeune femme a été interrogée par l’un de ses abonnés du réseau social Instagram sur ses projets en Côte d’Ivoire. « Tu résides maintenant en Côte d’Ivoire », a demandé l’internaute.

Et à Riane de confirmer son désir de conquérir la Côte d’Ivoire. « Oui, et je compte bien rester ici », a-t-elle répondu cash. Pour les internautes, Riane, tente juste de se rapprocher un peu plus de Joël Williams.