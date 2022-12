The Bachelor: Nadia éliminée, Riane et Stephanelle s’affrontent en finale

Lors de l’épisode dernier de l’émission The Bachelor de Canal+ pop, la crush de Joel Williams, Nadia a été éliminée et laisse la place à Riane et Stephanelle qui vont s’affronter en finale le samedi 10 décembre 2022.

Riane et Stephanelle sont les deux finalistes de l’émission The Bachelor Afrique francophone que diffuse canal+pop. Dans l’avant dernier épisode diffusé le samedi 3 décembre, la belle Nadia a été éliminée au grand désarroi des spectateurs alors qu’elle était la préférée du Bachelor (célibataire Ndlr).

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Japon - - Croatie Fifa Coupe du Monde Brésil - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Maroc - - Espagne Fifa Coupe du Monde Portugal - - Suisse Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Angleterre 3 0 Senegal Fifa Coupe du Monde France 3 1 Pologne Fifa Coupe du Monde Argentine 2 1 Australie Fifa Coupe du Monde Pays-Bas 3 1 USA

Visiblement, malgré l’effet qu’elle lui faisait depuis le début de cette émission à polémique, Nadia Mas ne répond pas à tous les critères de Joel Wiliam. Pour l’heure, les regards sont tournés vers le neuvième et dernier épisode qui connaîtra le choix de Joël Williams.

Pour l’occasion, Riane et Stephanelle pourront donner le meilleur d’eux même. « Heureusement que Nadia part et c’est une finale face à Riane. Cette finale sera très rude. Je ne vais rien laisser passer’’, a affirmé fièrement Stephanelle dont l’audace a eu le dessus sur la timidité de Nadia.

A noter qu’ils étaient au total 20 candidates au début de cette émission à polémique qu’anime l’actrice ivoirienne Emma Lohoues.